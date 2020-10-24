Соболенко в финале турнира в Остраве сыграет против Азаренко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№12 в рейтинге WTA) вышла в финал турнира в Остраве (Чехия), сообщает Sputnik.

В полуфинальной встреча белоруска в двух сетах справилась с американкой Дженнифер Брэди (26) – 6:4, 6:4.

В решающем матче Соболенко сыграет против соотечественницы Виктории Азаренко (14), которая ранее была сильнее гречанки Марии Саккари (23).

Финал состоится 25 октября.