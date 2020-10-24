ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Реал" обыграл на выезде "Барселону" впервые с 2017-го

24.10.2020 19:33 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Футболисты "Реала" обыграли "Барселону" в чемпионате Испании, сообщает Sputnik.

© REUTERS / ALBERT GEA
Пике рассказал о деградирующей "Барселоне"

Первое в сезоне "Эль-Класико" состоялось в субботу на стадионе "Камп Ноу" и завершилось победой "сливочных" со счетом 3:1. У победителей отличились Федерико Вальверде (5-я минута), Серхио Рамос с пенальти (62) и Лука Модрич (90). У хозяев мяч забил Ансу Фати (9).

Интересно, что Фати стал самым молодым автором мяча в "Эль-Класико", забив гол в возрасте 17 лет 359 дней. До него это достижение с 1995 года принадлежало нападающему "Реала" Раулю (18 лет 95 дней). Кроме того, гол Фати стал 400-м в истории противостояния "Реала" и "Барсы".

"Барселона" проиграла "Реалу" на своем поле впервые с 13 августа 2017 года, тогда каталонцы уступили в матче Суперкубка Испании.

Мадридский клуб занимает первое место в таблице чемпионата Испании, набрав 13 очков в шести матчах. Каталонцы располагаются на десятой позиции с 7 очками в пяти играх.

В следующем туре мадридцы 31 октября примут "Уэску", "Барса" в тот же день сыграет в гостях с "Алавесом".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Реал" одержал 97-ю победу в "Эль-Класико", опередив по этому показателю "сине-гранатовых" (96).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Соболенко в финале турнира в Остраве сыграет против Азаренко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

23.10.2020
Mir24.TV Belarus
24.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика