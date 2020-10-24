"Реал" обыграл на выезде "Барселону" впервые с 2017-го

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Футболисты "Реала" обыграли "Барселону" в чемпионате Испании, сообщает Sputnik.

Первое в сезоне "Эль-Класико" состоялось в субботу на стадионе "Камп Ноу" и завершилось победой "сливочных" со счетом 3:1. У победителей отличились Федерико Вальверде (5-я минута), Серхио Рамос с пенальти (62) и Лука Модрич (90). У хозяев мяч забил Ансу Фати (9).

Интересно, что Фати стал самым молодым автором мяча в "Эль-Класико", забив гол в возрасте 17 лет 359 дней. До него это достижение с 1995 года принадлежало нападающему "Реала" Раулю (18 лет 95 дней). Кроме того, гол Фати стал 400-м в истории противостояния "Реала" и "Барсы".

"Барселона" проиграла "Реалу" на своем поле впервые с 13 августа 2017 года, тогда каталонцы уступили в матче Суперкубка Испании.

Мадридский клуб занимает первое место в таблице чемпионата Испании, набрав 13 очков в шести матчах. Каталонцы располагаются на десятой позиции с 7 очками в пяти играх.

В следующем туре мадридцы 31 октября примут "Уэску", "Барса" в тот же день сыграет в гостях с "Алавесом".