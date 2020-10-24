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Егор Филипенко: «До следующего поединка 2 недели. Конечно, это не здорово. Да и вообще календарь вызывает удивление»

24.10.2020 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко прокомментировал победу над «Витебском» (3:1) в матче чемпионата Беларуси, а также раскритиковал календарь ЧБ.

«Считаю, победили и закономерно, и уверенно. Если бы реализовали даже половину моментов до перерыва, то уже тогда сняли бы все вопросы. Впрочем, главное, что в итоге взяли три очка.

Макс Скавыш сейчас в большом порядке. Чувствует доверие со стороны тренерского штаба, постоянно играет – вот и отдача. Молодец, красавчик!

Соперники использовали, по сути, единственный шанс. Чего скрывать, после пропущенного мяча появились переживания. В нынешнем сезоне столько встреч было, когда мы вели 2:0, но умудрялись не удержать нужный результат. В том же Витебске в первом круге, в Жодино. Хорошо, что Милич успокоил – просто сумасшедший удар нанес, очень красивый.

До следующего поединка две недели. Конечно, это не здорово – лучше чаще выходить на поле, не терять тонус. Да и вообще календарь вызывает удивление. Бóльшую часть года выступали в плотном графике, а осенью начались такие паузы. В октябре провели лишь два матча – странно и непонятно», – сказал Филипенко.

 
Теги: Витебск
 
 
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Защитник БАТЭ Егор Филипенко прокомментировал победу над «Витебском» (3:1) в матче чемпионата Беларуси, а также раскритиковал календарь ЧБ.
 
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