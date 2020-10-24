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"Ювентус" и Дибала прервали переговоры о новом контракте
25.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт – Sputnik. Аргентинский форвард Пауло Дибала и туринский "Ювентус" не могут договориться о новом контракте, пишет
© REUTERS / ALBERT GEA
Текущее соглашение 26-летнего аргентинца с клубом истекает в 2022 году. По информации источника, стороны не могут договориться о подписании нового контракта и вынуждены поставить переговоры на паузу.
За ситуацией следят в Лондоне: "Челси" планируют заполучить нападающего уже зимой.
В нынешнем сезоне Серии А футболист еще не выходил на поле.
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Лондонский "Челси" внимательно следит за ситуацией - "синие" планируют приобрести игрока в зимнее трансферное окно.
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