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"Ювентус" и Дибала прервали переговоры о новом контракте

25.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Аргентинский форвард Пауло Дибала и туринский "Ювентус" не могут договориться о новом контракте, пишет Tuttosport.

© REUTERS / ALBERT GEA
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Текущее соглашение 26-летнего аргентинца с клубом истекает в 2022 году. По информации источника, стороны не могут договориться о подписании нового контракта и вынуждены поставить переговоры на паузу.

За ситуацией следят в Лондоне: "Челси" планируют заполучить нападающего уже зимой.

В нынешнем сезоне Серии А футболист еще не выходил на поле. 

 
Теги: Минск
 
 
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Лондонский "Челси" внимательно следит за ситуацией - "синие" планируют приобрести игрока в зимнее трансферное окно.
 
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