"Ювентус" и Дибала прервали переговоры о новом контракте

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Аргентинский форвард Пауло Дибала и туринский "Ювентус" не могут договориться о новом контракте, пишет Tuttosport .

Текущее соглашение 26-летнего аргентинца с клубом истекает в 2022 году. По информации источника, стороны не могут договориться о подписании нового контракта и вынуждены поставить переговоры на паузу.

За ситуацией следят в Лондоне: "Челси" планируют заполучить нападающего уже зимой.

В нынешнем сезоне Серии А футболист еще не выходил на поле.