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Минское "Динамо" обыграло "Белшину" в чемпионате Беларуси

25.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Футболисты минского "Динамо" обыграли бобруйскую "Белшину" в чемпионате Беларуси по футболу, сообщает Sputnik.

© Photo : ФК БАТЭ
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Первый игровой день 27-го тура Высшей лиги завершился в Минске поединком между "Динамо" и "Белшиной". Хозяева были сильнее – 3:1. В составе победителей отметились Игорь Шитов (32-я минута), Владислав Климович (70-я) и Владимир Хващинский (76-я). У бобруйчан – Станислав Сазонович (20-я).

После 27 туров минчане занимают четвертое место в таблице с 45 баллами в активе. У "Белшины" 20 очков и 15-я строчка.

Завтра будут сыграны еще три поединка: идущий вторым гродненский "Неман" дома встретится с мозырской "Славией"; солигорский "Шахтер", занимающий третье место, сыграет в Молодечно со "Энергетиком-БГУ"; в Бресте местный "Рух" сразится с "Ислочью".

Еще два матча пройдут 26 октября: "Минск" - "Динамо" (Брест), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Слуцк". 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Для столичных "динамовцев" эта победа стала четвертой подряд, команда располагается на 4-й строчке в таблице.
 
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