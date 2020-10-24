Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Футболисты борисовского БАТЭ обыграли "Витебск" в чемпионате Беларуси, сообщает Sputnik.

Встреча 27-го тура Высшей лиги состоялась на "Борисов-Арене" в субботу. "Желто-синие" праздновали победу со счетом 3:1. В составе борисовчан дубль оформил Максим Скавыш (43-я и 63-я минуты), еще один гол забил Неманья Милич (83-я). У гостей – Даниил Чалов (68-я).

В первом сегодняшнем поединке футболисты "Городеи" с крупным счетом обыграли дома обыграли "Смолевичи" (4:0). После этого поражения "Смолевичи" покинули "вышку".

Турнирное положение:

БАТЭ - 53 очка (27 матчей) "Неман" - 47 (26) "Шахтер" - 46 (25) "Динамо" (Брест) - 44 (25) "Торпедо-БелАЗ" - 44 (26) "Ислочь" - 43 (26) "Динамо" (Минск) - 42 (26) "Рух" - 39 (26) "Энергетик-БГУ" - 35 (25) "Витебск" - 34 (27) "Минск" - 34 (26) "Славия" - 28 (24) "Городея" - 27 (27) "Слуцк" - 24 (25) "Белшина" - 20 (24) "Смолевичи" - 14 (27)