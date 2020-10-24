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БАТЭ справился с "Витебском" в чемпионате Беларуси
25.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт – Sputnik. Футболисты борисовского БАТЭ обыграли "Витебск" в чемпионате Беларуси, сообщает Sputnik.
Встреча 27-го тура Высшей лиги состоялась на "Борисов-Арене" в субботу. "Желто-синие" праздновали победу со счетом 3:1. В составе борисовчан дубль оформил Максим Скавыш (43-я и 63-я минуты), еще один гол забил Неманья Милич (83-я). У гостей – Даниил Чалов (68-я).
В первом сегодняшнем поединке футболисты "Городеи" с крупным счетом обыграли дома обыграли "Смолевичи" (4:0). После этого поражения "Смолевичи" покинули "вышку".
Турнирное положение:
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Борисовчане упрочили свои позиции вверху турнирной таблицы, "северяне" занимают десятую строчку.
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