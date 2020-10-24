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БАТЭ справился с "Витебском" в чемпионате Беларуси

25.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Футболисты борисовского БАТЭ обыграли "Витебск" в чемпионате Беларуси, сообщает Sputnik.

© Photo : "ВКонтакте" / Футбольный клуб "Витебск"
Чемпионат Беларуси: "Смолевичи" покинули "вышку"

Встреча 27-го тура Высшей лиги состоялась на "Борисов-Арене" в субботу. "Желто-синие" праздновали победу со счетом 3:1. В составе борисовчан дубль оформил Максим Скавыш (43-я и 63-я минуты), еще один гол забил Неманья Милич (83-я). У гостей – Даниил Чалов (68-я).

В первом сегодняшнем поединке футболисты "Городеи" с крупным счетом обыграли дома обыграли "Смолевичи" (4:0). После этого поражения "Смолевичи" покинули "вышку".

Турнирное положение:

  1. БАТЭ - 53 очка (27 матчей)
  2. "Неман" - 47 (26)
  3. "Шахтер" - 46 (25)
  4. "Динамо" (Брест) - 44 (25)
  5. "Торпедо-БелАЗ" - 44 (26)
  6. "Ислочь" - 43 (26)
  7. "Динамо" (Минск) - 42 (26)
  8. "Рух" - 39 (26)
  9. "Энергетик-БГУ" - 35 (25)
  10. "Витебск" - 34 (27)
  11. "Минск" - 34 (26)
  12. "Славия" - 28 (24)
  13. "Городея" - 27 (27)
  14. "Слуцк" - 24 (25)
  15. "Белшина" - 20 (24)
  16. "Смолевичи" - 14 (27)

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Борисовчане упрочили свои позиции вверху турнирной таблицы, "северяне" занимают десятую строчку.
 
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