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Хабиб: «Это был мой последний бой в карьере»

25.10.2020 06:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпион UFC легком весе Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гейджи сообщил, что завершает карьеру профессионального бойца. 

«Сегодня я хочу сказать, что это мой последний бой. Единственное, что я хочу это первое место вне зависимости от весовой категории.

Я это заслужил. 29-0, ни одного поражения. Я хочу сказать спасибо руководству промоушена, всем большое спасибо», – сказал Хабиб.

Нурмагомедов победил Гейджи треугольником во втором раунде турнира UFC 254.

 

 
 
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Чемпион UFC легком весе Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гейджи сообщил, что завершает карьеру профессионального бойца.
 
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