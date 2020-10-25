Хабиб: «Это был мой последний бой в карьере»

Источник материала: Tribuna.com

Чемпион UFC легком весе Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гейджи сообщил, что завершает карьеру профессионального бойца.

«Сегодня я хочу сказать, что это мой последний бой. Единственное, что я хочу это первое место вне зависимости от весовой категории.

Я это заслужил. 29-0, ни одного поражения. Я хочу сказать спасибо руководству промоушена, всем большое спасибо», – сказал Хабиб.

Нурмагомедов победил Гейджи треугольником во втором раунде турнира UFC 254.