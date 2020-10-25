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Хабиб: «Это был мой последний бой в карьере»
25.10.2020 06:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чемпион UFC легком весе
«Сегодня я хочу сказать, что это мой последний бой. Единственное, что я хочу это первое место вне зависимости от весовой категории.
Я это заслужил. 29-0, ни одного поражения. Я хочу сказать спасибо руководству промоушена, всем большое спасибо», – сказал Хабиб.
Нурмагомедов победил Гейджи треугольником во втором раунде турнира UFC 254.
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Чемпион UFC легком весе Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гейджи сообщил, что завершает карьеру профессионального бойца.
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