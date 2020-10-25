Матч Азаренко – Соболенко покажет канал «Беларусь 2»

Источник материала: Tribuna.com

В финале турнира WTA в Остраве встретятся две белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 2». Начало встречи в 16.30 по белорусскому времени.

Это первый белорусский финал в истории WTA.