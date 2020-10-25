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Матч Азаренко – Соболенко покажет канал «Беларусь 2»
25.10.2020 10:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В финале турнира WTA в Остраве встретятся две белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко.
Матч в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 2». Начало встречи в 16.30 по белорусскому времени.
Это первый белорусский финал в истории WTA.
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В финале турнира WTA в Остраве встретятся две белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко.
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