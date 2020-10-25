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Соболенко о финале Остравы против Азаренко: «Две белоруски в финале – такого раньше никогда не бывало»
25.10.2020 10:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белоруска
«Это будет важный день, и я очень рада, что мы обе вышли в финал. Две белоруски – такого раньше никогда не бывало, это очень важно.
Я готова к серьезному бою. Вика очень хорошо двигается, она физически сильная. Игра у нее очень неудобная, она мало ошибается, играет агрессивно. Будет тяжело».
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Соболенко о финале Остравы против Азаренко: «Две белоруски в финале – такого раньше никогда не бывало»
Белоруска Арина Соболенко прокомментировала финал турнира в Остраве против соотечественницы Виктории Азаренко.
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