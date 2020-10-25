Соболенко о финале Остравы против Азаренко: «Две белоруски в финале – такого раньше никогда не бывало»

Источник материала: Tribuna.com

Белоруска Арина Соболенко прокомментировала финал турнира в Остраве против соотечественницы Виктории Азаренко .

«Это будет важный день, и я очень рада, что мы обе вышли в финал. Две белоруски – такого раньше никогда не бывало, это очень важно.

Я готова к серьезному бою. Вика очень хорошо двигается, она физически сильная. Игра у нее очень неудобная, она мало ошибается, играет агрессивно. Будет тяжело».