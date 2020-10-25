Вудкрофт о минском «Динамо»: «Рады, что легионеры вернулись. Без ветеранов нам сложно побеждать»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт перед матчем с «Северсталью» поделился мнением о возвращении легионеров в состав команды после карантина.

Минчане провели без иностранцев 4 матча, в которых потерпели 4 поражения с общей разницей шайб 3:14.

– В какой форме находятся легионеры, чего ждете от них сегодня?

– Мы очень рады, что легионеры вернулись. Ждем, что они привнесут в игру уверенность, стабильность и помогут нам побеждать. Мы провели хорошие игры и с молодым составом без легионеров.

В некоторых матчах мы должны были бы побеждать, где-то не хватило удачи и опыта. Да, без ветеранов нам сложно побеждать, и они нам нужны.

– Егор Шарангович забросил две шайбы в меньшинстве, проявил себя как лидер. Он останется капитаном сегодня?

– Егор провел хорошие матчи, показал свои лидерские качества и забросил две шайбы. Егор – это идеальный пример молодого белорусского игрока, который проводит хороший сезон и может помочь команде.

Мы рассматриваем его как капитана, но не так важно, какая у него нашивка: ассистент, капитан или нет буквы. Самое важное, как он себя проявляет. Все игроки должны следовать его примеру – выходить и биться до конца, – сказал Вудкрофт.