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Вудкрофт о минском «Динамо»: «Рады, что легионеры вернулись. Без ветеранов нам сложно побеждать»

25.10.2020 13:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт перед матчем с «Северсталью» поделился мнением о возвращении легионеров в состав команды после карантина. 

Минчане провели без иностранцев 4 матча, в которых потерпели 4 поражения с общей разницей шайб 3:14. 

– В какой форме находятся легионеры, чего ждете от них сегодня?

– Мы очень рады, что легионеры вернулись. Ждем, что они привнесут в игру уверенность, стабильность и помогут нам побеждать. Мы провели хорошие игры и с молодым составом без легионеров.

В некоторых матчах мы должны были бы побеждать, где-то не хватило удачи и опыта. Да, без ветеранов нам сложно побеждать, и они нам нужны.

Егор Шарангович забросил две шайбы в меньшинстве, проявил себя как лидер. Он останется капитаном сегодня?

– Егор провел хорошие матчи, показал свои лидерские качества и забросил две шайбы. Егор – это идеальный пример молодого белорусского игрока, который проводит хороший сезон и может помочь команде.

Мы рассматриваем его как капитана, но не так важно, какая у него нашивка: ассистент, капитан или нет буквы. Самое важное, как он себя проявляет. Все игроки должны следовать его примеру – выходить и биться до конца, – сказал Вудкрофт. 

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт перед матчем с «Северсталью» поделился мнением о возвращении легионеров в состав команды после карантина.
 
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