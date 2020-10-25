|
Оперная певица Левчук посвятила выступление в Литовской национальной опере белорусским спортсменам
25.10.2020 13:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Звезда белорусской оперы Маргарита Левчук посвятила выступление в Литовской национальной опере белорусским спортсменам, сообщает «Белсат».
После выступления Левчук вышла на поклон с БЧБ-флагом.
«Свой вчерашний спектакль я посвятила всем свободным спортсменам Беларуси.
Мы вместе с трехкратной олимпийской призеркой и главой Белорусского фонда спортивной солидарности Александрой Герасименей передаем привет и слова поддержки всем смелым атлетам нашей Родины», – написала Левчук на своей странице в
29 октября состоится концерт солидарности #ЖывеБеларусь / #TegyvuojaBaltarusija c участием Маргариты Левчук и литовского пианиста Юстаса Чепониса. Это мероприятие является жестом дружбы, солидарности белорусов в Литве и жестом благодарности народу и властям Литвы за поддержку. Это необычный концерт – это концерт с определенной драматургией и нарративом на белорусском и литовском языках касательно текущей социально-политической повестки в Беларуси. Большая часть произведений – это белорусские классические арии, современная музыка и народные песни.
Данный концерт положит начало серии концертов #ЖывеБеларусь. В ноябре подобные концерты состоятся в Латвии и Эстонии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезда белорусской оперы Маргарита Левчук посвятила выступление в Литовской национальной опере белорусским спортсменам, сообщает «Белсат».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)