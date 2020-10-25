Оперная певица Левчук посвятила выступление в Литовской национальной опере белорусским спортсменам

Источник материала: Tribuna.com

Звезда белорусской оперы Маргарита Левчук посвятила выступление в Литовской национальной опере белорусским спортсменам, сообщает «Белсат».

После выступления Левчук вышла на поклон с БЧБ-флагом.

«Свой вчерашний спектакль я посвятила всем свободным спортсменам Беларуси.

Мы вместе с трехкратной олимпийской призеркой и главой Белорусского фонда спортивной солидарности Александрой Герасименей передаем привет и слова поддержки всем смелым атлетам нашей Родины», – написала Левчук на своей странице в Facebook .

29 октября состоится концерт солидарности #ЖывеБеларусь / #TegyvuojaBaltarusija c участием Маргариты Левчук и литовского пианиста Юстаса Чепониса. Это мероприятие является жестом дружбы, солидарности белорусов в Литве и жестом благодарности народу и властям Литвы за поддержку. Это необычный концерт – это концерт с определенной драматургией и нарративом на белорусском и литовском языках касательно текущей социально-политической повестки в Беларуси. Большая часть произведений – это белорусские классические арии, современная музыка и народные песни.

Данный концерт положит начало серии концертов #ЖывеБеларусь. В ноябре подобные концерты состоятся в Латвии и Эстонии.