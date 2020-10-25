Николай Ходасевич: «Гол «Немана» в меньшинстве – характер банды из Гродно. Но не чемпионский. Страшно сказать, вероятно, даже не медальный»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о медальных перспективах .

«Второе поражение подряд дома погружает Гродно в пучину тоски и ненависти. Соперники – и .

В первом случае особенно вылезли наружу кадровые неспособности держать высоту – не было Жуковского, Забелина и Слабашевича. Ещё и после долгой паузы на поединки сборных. Приехали на 0:1.

Во втором – судейский ляп. Фол был до штрафной, фол последней надежды – удаление Легчилина по делу. Но до этого Неман не реализовал два шикарных шанса. Это вопрос класса в том числе. Не забываем, что команда Ковалевича по ожидаемым очкам лишь шестая. То есть давать стабильность по голам вдолгую не очень способна.

При этом важный нюанс. «Славия» пользовалась высокой линией обороны соперника. До фола, после фола. Нащупали трещину, игроки есть бегущие, почему нет? На пенальти так наработали. Чудо-гол Нарха – большущее эстетическое удовольствие. Парень в скромном Мозыре на отъезд наработал. Молодец!