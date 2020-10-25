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Николай Ходасевич: «Гол «Немана» в меньшинстве – характер банды из Гродно. Но не чемпионский. Страшно сказать, вероятно, даже не медальный»

25.10.2020 15:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о медальных перспективах «Немана».

«Второе поражение подряд дома погружает Гродно в пучину тоски и ненависти. Соперники – «Городея» и «Славия».

В первом случае особенно вылезли наружу кадровые неспособности держать высоту – не было Жуковского, Забелина и Слабашевича. Ещё и после долгой паузы на поединки сборных. Приехали на 0:1.

Во втором – судейский ляп. Фол был до штрафной, фол последней надежды – удаление Легчилина по делу. Но до этого Неман не реализовал два шикарных шанса. Это вопрос класса в том числе. Не забываем, что команда Ковалевича по ожидаемым очкам лишь шестая. То есть давать стабильность по голам вдолгую не очень способна.

При этом важный нюанс. «Славия» пользовалась высокой линией обороны соперника. До фола, после фола. Нащупали трещину, игроки есть бегущие, почему нет? На пенальти так наработали. Чудо-гол Нарха – большущее эстетическое удовольствие. Парень в скромном Мозыре на отъезд наработал. Молодец!

Гол от Жуковского и желание отыграться в меньшинстве после перерыва – характер банды из Гродно. Но не чемпионский. Страшно сказать, вероятно, даже не медальный», – написал Ходасевич в своем Telegram-канале.

 
Теги: Гродно
 
 
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