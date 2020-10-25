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Олег Иванов: «Савилов, возглавляя ФХБ, за счет средств федерации приобрел у своей жены б/у офисную мебель и компьютерную оргтехнику... Это в высшей степени аморально»

25.10.2020 15:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший спортивный директор минского «Динамо» Олег Иванов поделился мнением о бывшем председателе ФХБ Геннадии Савилове.

«Прочитав в СМИ о том, что Геннадий Савилов был уволен с поста председателя ФХБ за отказ участвовать в провластных митингах, прямо скажу, был крайне удивлен. Знаю точно – до своего увольнения Г.Г. не пропустил ни одного идеологического сбора...

Предполагал, что экс-глава федерации публично опровергнет сие оповещение, ан нет. Тишина. В принципе, расстаться с функционером должны были еще после прошлогоднего минского МЧМ. В совокупности с его «новаторским» чудачеством в детском хоккее, это было бы справедливо и своевременно. Ну да ладно. Дело прошлое.

Но вот ведь какая штука. Например, Егор Мещеряков, будучи зампредом ББФ, на свои деньги отремонтировал несколько спортивных залов, создал школу своего имени... А Геннадий Геннадьевич, возглавляя федерацию хоккея, за счет средств федерации приобрел у своей жены б/у офисную мебель и компьютерную оргтехнику... Цена вопроса оказалась выше совести. Все в дом, все в семью...Чувствуете разницу? Два лагеря. Два подхода.

Не мне давать правовую оценку данному деянию, но то, что это в высшей степени аморально, лично для меня факт очевидный...

Кстати, супруга «опального» руководителя продолжает трудиться в системе главного хоккейного учреждения страны Видимо, не разделяет «гражданскую позицию» своего «принципиального» мужа, благодаря которому в эту систему и попала вместе со своим б/у...

Не удивлюсь, если еще один нерядовой функционер ФХБ – любитель бардовской песни и знатный катала банковских карт, после вполне логичного его увольнения из этой организации, тоже будет клеить себе политику...

Совершенно недопустимо, чтобы в один ряд с такими личностями, как Елена Левченко, Егор Мещеряков, Александра Герасименя... Затесались Савилов и Бережков! Сергей Долидович сказал, что у него «большее отвращение вызывают люди, которые вообще молчат...».

А у меня – те, кто не единожды «переобуваются на ходу» даже глазом не моргнув», – написал Иванов в своем Instagram.

 
 
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Бывший спортивный директор минского «Динамо» Олег Иванов поделился мнением о бывшем председателе ФХБ Геннадии Савилове.
 
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