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Владислав Татур: «Неман» не справился с давлением, не хватило ширины состава»
25.10.2020 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Владислав Татур поделился мнением об игре
«Абсолютно понятно, почему симпатии нейтральных болельщиков в чемпионский гонке на стороне «Немана», но два домашних поражения от представителей нижней половины таблицы превратили
Конечно, нуль очков с «Городеей» и «Славией» – во многом случайность, но важно правильно оценивать качество игры команды Ковалевича на дистанции: шестые по ожидаемым очкам, шестые по разнице xG и xA, девятые по ожидаемым голам, 11-е по владению и 13-е по количеству передач. Стиль понятен – вертикальный футбол, быстрая доставка мяча на чужую треть.
Присутствие в борьбе за золото – следствие нестабильности фаворитов и качественная оборона (третья после
Немало примеров, когда чемпионами становились и такие команды. И в принципе ситуация для этого в текущем сезоне сложилась, но сам «Неман» не справился с давлением, не хватило ширины состава», – написал Татуо в своем
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Журналист Владислав Татур поделился мнением об игре «Немана».
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