Владислав Татур: «Неман» не справился с давлением, не хватило ширины состава»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Владислав Татур поделился мнением об игре .

«Абсолютно понятно, почему симпатии нейтральных болельщиков в чемпионский гонке на стороне «Немана», но два домашних поражения от представителей нижней половины таблицы превратили из фаворита по календарю в команду, на золото которой сейчас уже поставят немногие.

Конечно, нуль очков с «Городеей» и «Славией» – во многом случайность, но важно правильно оценивать качество игры команды Ковалевича на дистанции: шестые по ожидаемым очкам, шестые по разнице xG и xA, девятые по ожидаемым голам, 11-е по владению и 13-е по количеству передач. Стиль понятен – вертикальный футбол, быстрая доставка мяча на чужую треть.

Присутствие в борьбе за золото – следствие нестабильности фаворитов и качественная оборона (третья после и минского ).

Немало примеров, когда чемпионами становились и такие команды. И в принципе ситуация для этого в текущем сезоне сложилась, но сам «Неман» не справился с давлением, не хватило ширины состава», – написал Татуо в своем Telegram-канале .