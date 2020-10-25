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Стамбул (ATP). Финал. Ивашко обыграл Клижана

25.10.2020 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский теннисист Илья Ивашко (129, ATP) стал победителем турнира категории челленджер в Стамбуле. В финале он одолел Мартина Клижана (168) – 6:1, 6:4. Отметим, что это третий титул на челленджерах в карьере белоруса.

Istanbul challenger Ted Open 

Стамбул (Турция)

19 – 25 октября 2020

ATP Challenger 

Призовой фонд – 104160 долларов

хард

Финал

Мартин Клижан (Словакия, 168 ATP) — Илья Ивашко (Беларусь, 129 ATP) — 1:6, 4:6

 
 
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Белорусский теннисист Илья Ивашко (129, ATP) стал победителем турнира категории челленджер в Стамбуле.
 
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