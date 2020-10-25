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Генсек ИИХФ: «Требовать от нас сейчас переноса ЧМ по политическим мотивам... Мы не позволим себя так шантажировать»
25.10.2020 17:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный секретарь ИИХФ Хорст Лихтнер прокомментировал требование о переносе чемпионата мира 2021 года, который должен пройти в Беларуси и Латвии.
«Требовать от нас переноса чемпионата мира по политическим мотивам сейчас... От политиков, которые не могут найти решение самостоятельно, просто незаконно. Мы не позволим себя так шантажировать.
Расторгнуть заключенный с Беларусью договор никто от нас не может требовать. Мы не можем нарушать контракт. Мы не можем сказать: «Извините, мы ошиблись, теперь мы перенесем чемпионат мира в другое место».
Конечно, мы не поедем в страну, где царит хаос и революция. Но я убежден, что если страна вернется к нормальному образу жизни, это будет фантастический чемпионат мира», – сказал Лихтнер.
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Генсек ИИХФ: «Требовать от нас сейчас переноса ЧМ по политическим мотивам... Мы не позволим себя так шантажировать»
Генеральный секретарь ИИХФ Хорст Лихтнер прокомментировал требование о переносе чемпионата мира 2021 года, который должен пройти в Беларуси и Латвии.
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