Генсек ИИХФ: «Требовать от нас сейчас переноса ЧМ по политическим мотивам... Мы не позволим себя так шантажировать»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный секретарь ИИХФ Хорст Лихтнер прокомментировал требование о переносе чемпионата мира 2021 года, который должен пройти в Беларуси и Латвии.

«Требовать от нас переноса чемпионата мира по политическим мотивам сейчас... От политиков, которые не могут найти решение самостоятельно, просто незаконно. Мы не позволим себя так шантажировать.

Расторгнуть заключенный с Беларусью договор никто от нас не может требовать. Мы не можем нарушать контракт. Мы не можем сказать: «Извините, мы ошиблись, теперь мы перенесем чемпионат мира в другое место».

Конечно, мы не поедем в страну, где царит хаос и революция. Но я убежден, что если страна вернется к нормальному образу жизни, это будет фантастический чемпионат мира», – сказал Лихтнер.