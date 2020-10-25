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Игорь Ковалевич: «Наверное, мы не входим в планы федерации, чтобы побороться за высокие места»

25.10.2020 17:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал итог матча против «Славии» (1:2), передает «Прессбол».

«Тяжелая игра была, с учетом того, что мы незаслуженно остались в меньшинстве на 27-й минуте. Наверное, мы не входим в планы федерации, чтобы побороться за места. Нельзя не увидеть очевидного, когда вся страна видит, что нарушение было в метре от штрафной, а нам ставят пенальти. Ну можно тогда ставить пенальти в центре поля, когда правила нарушишь, у каждого свои правила.

К команде никаких претензий предъявить не могу. Проиграли, хотя, не должны были проигрывать, но так получилось и мы будем бороться дальше», – сказал Ковалевич.

 
 
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал итог матча против «Славии» (1:2), передает «Прессбол».
 
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