Игорь Ковалевич: «Наверное, мы не входим в планы федерации, чтобы побороться за высокие места»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер прокомментировал итог матча против (1:2), передает «Прессбол».

«Тяжелая игра была, с учетом того, что мы незаслуженно остались в меньшинстве на 27-й минуте. Наверное, мы не входим в планы федерации, чтобы побороться за места. Нельзя не увидеть очевидного, когда вся страна видит, что нарушение было в метре от штрафной, а нам ставят пенальти. Ну можно тогда ставить пенальти в центре поля, когда правила нарушишь, у каждого свои правила.

К команде никаких претензий предъявить не могу. Проиграли, хотя, не должны были проигрывать, но так получилось и мы будем бороться дальше», – сказал Ковалевич.