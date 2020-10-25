|
Игорь Ковалевич: «Наверное, мы не входим в планы федерации, чтобы побороться за высокие места»
25.10.2020 17:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Тяжелая игра была, с учетом того, что мы незаслуженно остались в меньшинстве на 27-й минуте. Наверное, мы не входим в планы федерации, чтобы побороться за места. Нельзя не увидеть очевидного, когда вся страна видит, что нарушение было в метре от штрафной, а нам ставят пенальти. Ну можно тогда ставить пенальти в центре поля, когда правила нарушишь, у каждого свои правила.
К команде никаких претензий предъявить не могу. Проиграли, хотя, не должны были проигрывать, но так получилось и мы будем бороться дальше», – сказал Ковалевич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал итог матча против «Славии» (1:2), передает «Прессбол».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)