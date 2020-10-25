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Белорус Илья Ивашко выиграл теннисный турнир в Стамбуле
25.10.2020 17:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Белорусский теннисист Илья Ивашко, который сейчас занимает 129-ю строчку в мировом рейтинге, выиграл турнир серии "Челленджер" в Стамбуле.
© AFP 2020 / KIRILL KUDRYAVTSEV
В финале соревнований Ивашко играл со словаком Мартином Клижаном, занимающим 168-ю строчку рейтинга, поединок закончился в пользу белорусского теннисиста – 6:1, 6:4.
Чтобы выйти в финал, белорус одолел двух теннисистов из Турции – Ерги Киркина (503) и Джема Илькеля (215), спортсмена из Казахстана Дмитрия Попко (173) и представителя Франции Бенджамина Бонзи (191).
Напомним, сегодня также пройдет финал женских соревнований в Остраве, где
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Чтобы выйти в финал, белорус одолел двух теннисистов из Турции – Ерги Киркина (503) и Джема Илькеля (215), спортсмена из Казахстана Дмитрия Попко (173) и представителя...
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