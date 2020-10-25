Белорус Илья Ивашко выиграл теннисный турнир в Стамбуле

Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусский теннисист Илья Ивашко, который сейчас занимает 129-ю строчку в мировом рейтинге, выиграл турнир серии "Челленджер" в Стамбуле.

В финале соревнований Ивашко играл со словаком Мартином Клижаном, занимающим 168-ю строчку рейтинга, поединок закончился в пользу белорусского теннисиста – 6:1, 6:4.

Чтобы выйти в финал, белорус одолел двух теннисистов из Турции – Ерги Киркина (503) и Джема Илькеля (215), спортсмена из Казахстана Дмитрия Попко (173) и представителя Франции Бенджамина Бонзи (191).

Напомним, сегодня также пройдет финал женских соревнований в Остраве, где сыграют белорусские теннисистки Арина Соболенко (12) и Виктория Азаренко (14). Кроме того, в финале парного разряда Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс сыграют с бразильско-канадской парой Луиза Стефани / Габриэла Дабровски.