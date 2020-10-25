ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорус Илья Ивашко выиграл теннисный турнир в Стамбуле

25.10.2020 17:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусский теннисист Илья Ивашко, который сейчас занимает 129-ю строчку в мировом рейтинге, выиграл турнир серии "Челленджер" в Стамбуле.

© AFP 2020 / KIRILL KUDRYAVTSEV
Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона UFC

В финале соревнований Ивашко играл со словаком Мартином Клижаном, занимающим 168-ю строчку рейтинга, поединок закончился в пользу белорусского теннисиста – 6:1, 6:4.

Чтобы выйти в финал, белорус одолел двух теннисистов из Турции – Ерги Киркина (503) и Джема Илькеля (215), спортсмена из Казахстана Дмитрия Попко (173) и представителя Франции Бенджамина Бонзи (191).

Напомним, сегодня также пройдет финал женских соревнований в Остраве, где сыграют белорусские теннисистки Арина Соболенко (12) и Виктория Азаренко (14). Кроме того, в финале парного разряда Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс сыграют с бразильско-канадской парой Луиза Стефани / Габриэла Дабровски.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы выйти в финал, белорус одолел двух теннисистов из Турции – Ерги Киркина (503) и Джема Илькеля (215), спортсмена из Казахстана Дмитрия Попко (173) и представителя...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Игорь Ковалевич: «Наверное, мы не входим в планы федерации, чтобы побороться за высокие места»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

24.10.2020
Mir24.TV Belarus
25.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика