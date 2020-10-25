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Роман Григорчук: «По результату: мы довольны, потому что единственное, что имеет значение – добывание очков»

25.10.2020 17:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Роман Григорчук подвел итог матча с «Энергетиком-БГУ» (2:1).

— По результату: мы довольны, потому что единственное, что имеет значение – добывание очков. Сейчас мы никоим образом не можем их терять. По самой игре: были как хорошие моменты, так и те, над которыми надо работать. Я доволен победой, потому что мне очень нравится наш сегодняшний соперник как команда. Это не комплимент, это реальная правда. На мой взгляд, они играют в хороший, правильный, прогрессивный футбол и обыграть эту команду любому сопернику непросто. И то, что нам это удалось — хороший и позитивный момент.

— Почему сделали только одну замену в сегодняшней игре?

— У нас так получилось, что в запасе были люди, но и у Бодула вчера были некоторые проблемы — беспокоила нога. Не стали выпускать его, чтобы не рисковать. По такой игре железно бы вышел на замену Архипов, но перед игрой он почувствовал недомогание, простыл. Потому те замены, которые планировались стратегически, мы не могли сделать.

— Оцените качество поля: не чересчур тяжелое?

— Про поле не могу сказать ничего плохого. На нынешний день, в эту пору поле достаточно неплохое. Могу сказать, что у нас дома поле тяжелее, – сказал Григорчук.

 
 
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Главный тренер «Шахтера» Роман Григорчук подвел итог матча с «Энергетиком-БГУ» (2:1).
 
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