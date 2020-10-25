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Спортдир «Немана» Коваленок в перерыве матча со «Славией» ударил ногой в дверь судейской

25.10.2020 17:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в матче 27-го тура чемпионата Беларуси «Неман» уступил «Славии».

Отметим, что на 27-й минуте у «Немана» был удален Легчилин, а в ворота Дударя судья назначил пенальти, хотя нарушение правил было за пределами штрафной площади.

В официальном протоколе матча появилась следующая запись: «В перерыве матча спортивный директор ФК «Неман» Гродно Коваленок Дмитрий в агрессивной форме нецензурно выражался в адрес судейской бригады и ударил ногой в дверь судейской комнаты».

 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня в матче 27-го тура чемпионата Беларуси «Неман» уступил «Славии».
 
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