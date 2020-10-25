Особенности национального футбола: матч аутсайдеров в Городее

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГОРОДЕЯ, 25 сен – Sputnik. В сильнейшем дивизионе страны представлены 11 городов и только 1 поселок. Именно в Городее прошел матч, исход которого может существенно повлиять на итоговые расклады в борьбе за выживание.

Местная "Городея" принимала на своем поле "Смолевичи". Обе команды обитают в нижней части таблицы. У бело-зеленых 13-я строчка и неплохие шансы остаться в Д1 и в следующем сезоне. А вот для "Смолевичей" все гораздо хуже. Команда вот-вот лишится даже математических шансов на спасение, поэтому очки "быкам" были необходимы как воздух.

Местную футбольную команду спонсирует сахарный завод. И конечно, "Городея" сильно зависит от положения дел у своего "патрона". Когда в начале года комбинат испытывал проблемы с финансами, клуб лишился нескольких важных исполнителей, например, Кирилла Павлючека и Милана Йоксимовича. Но все-таки выплыл и продолжил сезон.

Поездка в Городею на футбол – событие яркое и запоминающееся. Здесь присутствует какой-то добрый дух товарищества и настоящего спортивного интереса. Кроме того, поселок обладает прекрасным стадионом в лучших традициях английского "минора". Небольшие трибуны покрыты навесом и расположены в нескольких метрах от поля.

Во время игры нередко можно услышать, как футболисты перебрасываются репликами со зрителями. Порой одобрительными, а порой и нецензурными. Многое зависит от текущего счета на табло.

День выдался дождливый и прохладный. Для футбола погода вполне комфортная, а вот зрителям приходилось укутываться поплотнее. В составе "Смолевичей", как и всегда в последние пару месяцев, вышли преимущественно молодые футболисты. Многие ребята еще только готовятся отпраздновать 20-летие, другие это сделали совсем недавно.

"Городея" же ради концовки сезона пригласила нескольких видных исполнителей. Джамал Дибиргаджиев выступал в Португалии и Македонии, Дидин Джуари приехал из юрмальского "Спартака". К команде присоединились опытные белорусы – Артем Соловей и Сергей Черник. За игровой практикой из "Шахтера" приехали Илья Лукашевич и Александр Булычев, из "Минска" – Артем Васильев. По заверениям руководителей, зарплаты у игроков минимальные. Гораздо более важную роль играет возможность заявить о себе на уровне Высшей лиги.

Получается вполне неплохо. В прошлом туре "Городея" внезапно расстроила гродненских болельщиков, обыграв "Неман" на выезде. Победный мяч был забит в самой концовке поединка. В этот раз выйти вперед хозяева поля смогли гораздо раньше. Сергей Пушняков набрал скорость по левому флангу и прострелил во вратарскую, а защитник "Смолевичей" в борьбе сам замкнул передачу. Надо сказать, такая неприятность уже на 18-й минуте не смогла выбить "быков" из колеи. Гости помногу владели мячом и старались разыгрывать комбинации на чужой половине поля. Все чаще начали раздаваться недовольные возгласы с трибун. Болельщики требовали от своих любимцев более смелой игры.

Перерыв между таймами в Городее – особая пора. Пока дети высыпают на поле и упражняются с мячами, неподалеку работает фудкорт. Изголодавшимся любителям спорта предлагают пиво, различные соленья и шашлыки. Именно последние стали своего рода символом арены. По мнению бывалых знатоков, городейские шашлыки – лучшие в футбольной Беларуси. Мы попробовали, и это утверждение очень похоже на правду. Заодно удалось пообщаться с местными зрителями в неформальной обстановке. Несмотря на отдельные претензии, болельщики в целом были довольны игрой и счетом на табло. Вообще, городейцы – очень позитивный народ. Может быть, так влияет чудесный запах, разносящийся над стадионом во время матчей.

За 15 минут в раздевалках обе команды взбодрились и активно начали второй тайм. Лучше получилось у "Городеи". Не сразу, но хозяева забрали инициативу и смогли удвоить перевес. Голкипер "Смолевичей" Куршубадзе ошибся на выходе, а Дибиргаджиев оказался без опеки и головой отправил мяч в сетку. Этот эпизод в общем-то предрешил исход поединка. У гостей были огромные трудности даже с созданием моментов. Сергей Черник серьезно вступал в игру по разу в каждом из таймов, особенно эффектным получился сейв голкипера после перерыва. В остальном ему оставалось лишь голосом подсказывать партнерам и раздавать передачи.

Сбросив давление, "Городея" заиграла в свое удовольствие. Довольны были и трибуны. Вот уже завели болельщики кричалки, начали скандировать название любимой команды – и под такой аккомпанемент хозяева забили в третий раз. Дидин перевесил в воздухе соперников и классно пробил головой. Демотивированные "быки" уже и не помышляли о победе. Задачей гостевой команды теперь было просто дождаться финального свистка и не рассыпаться окончательно.

Зрители громогласно требовали: "Давай четвертый!". И игроки "Городеи" призыв услышали. За пару минут до конца матча до неприличного счет довел Михаил Шибун, он завершил атаку после подачи со штрафного. 4:0 – такой результат зафиксировал свисток арбитра. Местным болельщикам осталось понаблюдать за одним матчем в уходящем сезоне. Через две недели в гости к городейцам приедут Артем Милевский и компания. Предстоящий визит был одной из главных тем разговоров после игры.