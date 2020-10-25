Белорусский финал в Остраве: Соболенко не оставила Азаренко шансов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 окт - Sputnik. Арина Соболенко вы играла теннисный турнир в Остраве.

Первая ракетка Беларуси показала более чем убедительное превосходство над соперницей в это воскресенье - 6:2, 6:2.

Эта победа стала реваншем за поражение во втором круге женского одиночного разряда на Открытом чемпионате США, когда Азаренко обыграла Соболенко со счетом 661, 6:3.

Для первой ракетки Беларуси финал стал десятым в карьере. На ее счету уже было шесть чемпионских титулов на турнирах WTA. предыдущую победу она одержала в феврале в катарской Дохе. Призовой фонд турнира в Остраве, составил 528 500 долларов.

Также в это воскресенье белорус Илья Ивашко выиграл теннисный турнир в Стамбуле.