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Белорусский финал в Остраве: Соболенко не оставила Азаренко шансов

25.10.2020 18:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 окт - Sputnik. Арина Соболенко вы играла теннисный турнир в Остраве.

© AFP 2020 / RODGER BOSCH
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Первая ракетка Беларуси показала более чем убедительное превосходство над соперницей в это воскресенье - 6:2, 6:2.

Эта победа стала реваншем за поражение во втором круге женского одиночного разряда на Открытом чемпионате США, когда Азаренко обыграла Соболенко со счетом 661, 6:3.

Для первой ракетки Беларуси финал стал десятым в карьере. На ее счету уже было шесть чемпионских титулов на турнирах WTA. предыдущую победу она одержала в феврале в катарской Дохе. Призовой фонд турнира в Остраве, составил 528 500 долларов.

Также в это воскресенье белорус Илья Ивашко выиграл теннисный турнир в Стамбуле.

 
Теги: Минск
 
 
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Призовой фонд турнира, который проходил в чешской Остраве, составил 528 500 долларов.
 
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