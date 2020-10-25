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Соболенко выиграла 2-й титул и 24-й матч в сезоне
25.10.2020 19:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
22-летняя
По ходу встречи теннисистки сделали пять брейков – два в первом сете и три – во втором. Во второй партии Соболенко выиграла пять геймов подряд. Теперь в личных встречах она ведет 2:1.
По итогам турнира белоруска обойдет
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22-летняя Арина Соболенко в первом в истории WTA белорусском финале победила Викторию Азаренко – 6:2, 6:2.
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