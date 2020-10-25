Соболенко выиграла 2-й титул и 24-й матч в сезоне

Источник материала: Tribuna.com

22-летняя Арина Соболенко в первом в истории WTA белорусском финале победила Викторию Азаренко – 6:2, 6:2. Уроженка Минска выиграла второй титул в этом сезоне и седьмой в карьере. Всего на ее счету 24 победы в 2020-м.

По ходу встречи теннисистки сделали пять брейков – два в первом сете и три – во втором. Во второй партии Соболенко выиграла пять геймов подряд. Теперь в личных встречах она ведет 2:1.

По итогам турнира белоруска обойдет Белинду Бенчич и поднимется на 11-ю строчку рейтинга.

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