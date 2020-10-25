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Спортсмены свободного объединения приняли участие в акции протеста в Минске
25.10.2020 19:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня участники Свободного объединения спортсменов Беларуси SOS BY приняли участие в 11-м марше протеста в Минске.
Атлеты прошли по улицам с баннером «Спортсмены с народом».
Фото:
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Сегодня участники Свободного объединения спортсменов Беларуси SOS BY приняли участие в 11-м марше протеста в Минске.
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