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Артур Удрис: «Хоккеисты ничего не скажут, если они и выскажутся против насилия, то последними»

25.10.2020 20:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский волейболист Артур Удрис поделился мнением, почему так мало хоккеистов высказывается о происходящем в стране.

– Хоккеисты ничего не скажут, если они и выскажутся против насилия, то последними. Хоккеисты получают большие деньги. Даже, например, в волейболе: когда я высказался, мне сказали: «Хорошо, но тебе платит государство». Я ответил, что это моя работа, что я не раб и что эти деньги не принадлежат Лукашенко. Если говорить о хоккеи, то там и в ФХБ, и хоккеисты максимально лояльны к действующей власти, – сказал Удрис.

 
 
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Белорусский волейболист Артур Удрис поделился мнением, почему так мало хоккеистов высказывается о происходящем в стране.
 
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