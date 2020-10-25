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Артур Удрис: «Хоккеисты ничего не скажут, если они и выскажутся против насилия, то последними»
25.10.2020 20:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский волейболист Артур Удрис поделился мнением, почему так мало хоккеистов высказывается о происходящем в стране.
– Хоккеисты ничего не скажут, если они и выскажутся против насилия, то последними. Хоккеисты получают большие деньги. Даже, например, в волейболе: когда я высказался, мне сказали: «Хорошо, но тебе платит государство». Я ответил, что это моя работа, что я не раб и что эти деньги не принадлежат Лукашенко. Если говорить о хоккеи, то там и в
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Белорусский волейболист Артур Удрис поделился мнением, почему так мало хоккеистов высказывается о происходящем в стране.
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