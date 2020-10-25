Артур Удрис: «Хоккеисты ничего не скажут, если они и выскажутся против насилия, то последними»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский волейболист Артур Удрис поделился мнением, почему так мало хоккеистов высказывается о происходящем в стране.

– Хоккеисты ничего не скажут, если они и выскажутся против насилия, то последними. Хоккеисты получают большие деньги. Даже, например, в волейболе: когда я высказался, мне сказали: «Хорошо, но тебе платит государство». Я ответил, что это моя работа, что я не раб и что эти деньги не принадлежат Лукашенко. Если говорить о хоккеи, то там и в , и хоккеисты максимально лояльны к действующей власти, – сказал Удрис.