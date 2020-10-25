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Крэйг Вудкрофт: «Колосов провел фантастическую игру. Мы должны были поддержать его победой»
25.10.2020 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского
– Это была хорошая игра. Игроки «Северстали» играли в быстрый агрессивный хоккей. В первом перерыве мы внесли небольшие корректировки, поменяли сочетания в звеньях. Это помогло нам провести хороший второй период, в котором соперник тоже сумел навязать много борьбы. Хорошо играл наш молодой вратарь
- Егор Шарангович забрасывает в трех матчах подряд. Это так на него влияет статус капитана?
–
- Что с Адамом Альмквистом?
– Он неудачно упал. Выглядит, как травма колена, но пока сложно сказать, что там и как, – сказал Вудкрофт.
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением о матче против «Северстали» (1:2 ОТ).
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