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Крэйг Вудкрофт: «Колосов провел фантастическую игру. Мы должны были поддержать его победой»

25.10.2020 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением о матче против «Северстали» (1:2 ОТ). А также специалист похвалил 18-летнего вратаря «зубров» Алексея Колосова.

– Это была хорошая игра. Игроки «Северстали» играли в быстрый агрессивный хоккей. В первом перерыве мы внесли небольшие корректировки, поменяли сочетания в звеньях. Это помогло нам провести хороший второй период, в котором соперник тоже сумел навязать много борьбы. Хорошо играл наш молодой вратарь Алексей Колосов, позволил нам быть в игре на протяжении всего матча. Очень обидно, что не удалось набрать два очка, потому что Алексей провел фантастическую игру. Мы должны были поддержать его победой.

- Егор Шарангович забрасывает в трех матчах подряд. Это так на него влияет статус капитана?

Егор Шарангович – настоящий лидер. Я думаю, что дело не в нашивке капитана, а в том, что он знает, когда и как надо действовать. Егор показывает тот хоккей, на который мы рассчитываем. Очень важно, что Егор продолжает прогрессировать и становится лучше. Мы ждём от него ещё большего.

- Что с Адамом Альмквистом?

– Он неудачно упал. Выглядит, как травма колена, но пока сложно сказать, что там и как, – сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением о матче против «Северстали» (1:2 ОТ).
 
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