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Венчиков обратился к силовикам: «Пришло время сделать выбор»

25.10.2020 22:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-член КДК АБФФ Сергей Венчиков обратился к белорусским силовикам.

«Здравствуй, мой друг. Друг, который работает на Революционной, 3 (ГУБОПиК), на Интернациональной, 22 (Генпрокуратура), на Раковской, 38 (прокуратура города Минска). Я еще много знаковых мест силовиков могу назвать, где ты, мой друг, белорус, сейчас служишь, – это не важно сейчас.

Ты, мой друг, когда сегодня калечили на улицах твоих братьев белорусов, смотрел хоккейчик в удобном кресле, хоккейчик, который никому не интересен сейчас в большинстве. Вчера ты смотрел аналогичным образом и футбольчик в ложе, все у тебя комфортно, ты просто со стороны наблюдаешь, друг мой.

Ты делаешь вид, что ничего вокруг тебя не происходит, тебе удобно ответить, я не могу ничего сейчас сделать, все решают сверху, у меня есть дети и т.д., и т.п. Тебе, мой друг, удобно сейчас сидеть в мягком кресле и ждать, ждать, чем закончится. Я тебе, мой друг, сейчас отвечу: так уже не получится. Пришло время сделать выбор, многое сказано и многое сделано. Выбор, мой друг, за тобой...» – сказал Венчиков.

Добавим, что Венчиков – бывший работник Органов прокуратуры Республики Беларусь, около 10 лет проработал следователем прокуратуры района и следователем по важнейшим делам прокуратуры города Минска, в дальнейшем старший прокурор управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры, заместитель прокурора Первомайского района города Минска, курирующего надзор за органами внутренних дел и следственного комитета, до февраля 2016 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-член КДК АБФФ Сергей Венчиков обратился к белорусским силовикам.
 
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