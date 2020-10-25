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Виктория Азаренко: «Вчера у меня была ужасная мигрень. С утра стало лучше, но до конца я не восстановилась»
26.10.2020 06:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
14-я ракетка мира
«Вчера я почувствовала себя плохо. У меня была ужасная мигрень, такое иногда случается. Это сыграло большую роль. Конечно, сегодня утром мне уже было лучше, но я все еще не до конца восстановилась, а игра при искусственном освещении спровоцировала похожую реакцию. Мне сегодня очень не повезло, но ничего не поделать.
Я хотела понять, могу ли сделать что-то, чтобы чувствовать себя лучше, восприняла это как вызов самой себе на будущее. Горжусь, что тем не менее смогла закончить матч».
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Виктория Азаренко: «Вчера у меня была ужасная мигрень. С утра стало лучше, но до конца я не восстановилась»
14-я ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала поражение от Арины Соболенко в финале турнира в Остраве – 2:6, 2:6.
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