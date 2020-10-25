ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виктория Азаренко: «Вчера у меня была ужасная мигрень. С утра стало лучше, но до конца я не восстановилась»

26.10.2020 06:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

14-я ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала поражение от Арины Соболенко в финале турнира в Остраве – 2:6, 2:6. 

«Вчера я почувствовала себя плохо. У меня была ужасная мигрень, такое иногда случается. Это сыграло большую роль. Конечно, сегодня утром мне уже было лучше, но я все еще не до конца восстановилась, а игра при искусственном освещении спровоцировала похожую реакцию. Мне сегодня очень не повезло, но ничего не поделать.

Я хотела понять, могу ли сделать что-то, чтобы чувствовать себя лучше, восприняла это как вызов самой себе на будущее. Горжусь, что тем не менее смогла закончить матч».

Дивный удар Азаренко: мяч по тросу прокатился сантиметров 20 и перевалился на сторону соперницы

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14-я ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала поражение от Арины Соболенко в финале турнира в Остраве – 2:6, 2:6.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Ольга Хижинкова: «Правительство продолжает игнор. И даже сам этот факт является поводом для новых маршей. Ведь если мы сами не будем себя уважать, то вряд ли это будет делать кто-то другой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика