Виктория Азаренко: «Вчера у меня была ужасная мигрень. С утра стало лучше, но до конца я не восстановилась»

Источник материала: Tribuna.com

14-я ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала поражение от Арины Соболенко в финале турнира в Остраве – 2:6, 2:6.

«Вчера я почувствовала себя плохо. У меня была ужасная мигрень, такое иногда случается. Это сыграло большую роль. Конечно, сегодня утром мне уже было лучше, но я все еще не до конца восстановилась, а игра при искусственном освещении спровоцировала похожую реакцию. Мне сегодня очень не повезло, но ничего не поделать.

Я хотела понять, могу ли сделать что-то, чтобы чувствовать себя лучше, восприняла это как вызов самой себе на будущее. Горжусь, что тем не менее смогла закончить матч».

Дивный удар Азаренко: мяч по тросу прокатился сантиметров 20 и перевалился на сторону соперницы