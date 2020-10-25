Ольга Хижинкова: «Правительство продолжает игнор. И даже сам этот факт является поводом для новых маршей. Ведь если мы сами не будем себя уважать, то вряд ли это будет делать кто-то другой»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова отметила, что руководство страны продолжает игнорировать требования митингующих.

«Если бы я вышла даже на одиночный пикет в любой цивилизованной стране мира, меня идентифицировали бы как меньшинство, чьи права ущемлены и постарались бы урегулировать вопрос.

В Минске же третий месяц подряд на улицы выходят от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек. Свое несогласие с политическим режимом посредством мирных маршей выразили и женщины, и пенсионеры, и инвалиды, и спортсмены, и заводчане, и многие другие. Но правительство продолжает игнор. И даже сам этот факт является поводом для новых маршей. Ведь если мы сами не будем себя уважать, то вряд ли это будет делать кто-то другой.

И, кстати, фотки с этих мероприятий, бесспорно, очень эффектные. Но поститься и хайпиться мы предпочли бы в другом месте и по другому поводу.

А сегодняшний день больше всего на свете хотели бы провести в безопасности, рядом со своими близкими и самыми любимыми», – написала Хижинкова.