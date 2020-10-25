Михаил Вергеенко: «После второго гола Казахстану публика начала скандировать: «Молодцы!» Эти слова благодарности нашим ребятам и тренерскому штабу много стоят»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель председателя АБФФ Михаил Вергеенко рассказал о кредите доверия тренерскому штабу сборной Беларуси.

- Как на поражение национальной сборной в матче с грузинами отреагировали в федерации?

– Конечно, кривить душой нельзя. Все очень расстроились. Это был самый главный матч сезона, и он был проиграл. Не понравилась излишняя боязнь наших игроков выступать в этом ответственном матче. И, наверное, вот этот морально-психологический климат задавил очень многих. Первый тайм был некрасивый и по игре, и по содержанию, и по самоотдаче. Мы проиграли этот первый тайм. На 6-й минуте получили далеко не заработанный пенальти. Во втором тайме проявилась агрессия, стали играть лучше, но игра проиграна. К чему подталкивают такие мысли? Понятно, что идет омоложение состава. Понятно, что состав еще не наигран. Понятно, что вмешалась пандемия, потому что матчи все время переносились. Понятно, что морально-психологический фон подготовки к этой игре тоже был не очень простой. Самое главное другое. Я читал интервью многих специалистов, их мнение было таково: из этой четверки команд, которые претендуют на попадание в финальную стадию чемпионата Европы, ни одна не была бы очень достойна выйти туда, потому что качество игры и уровень мастерства их футболистов оставляет желать лучшего. У нас появилась молодая группа игроков, мы будем прогрессировать. Я в этом просто уверен. Игроки получают приглашение в лучшие команды.

- Проиграли Грузии, но Лига наций на данный момент — довольно успешный турнир для сборной. Команда занимаем первое место в своей группе, имеем все шансы выйти в лигу «Б». Это здорово, но нужно ли это нам? В лиге «Б» будут более именитые соперники, и там-то конкурировать на равных будет гораздо сложнее.

– Бесспорно, нам это нужно. Во-первых, это официальные матчи на уровне национальных сборных. И обретение этой практики будет способствовать росту уровня мастерства. Самое главное, чтобы молодые ребята стремились играть за нашу национальную сборную, проявляя качества патриотизма, самоотдачи, продавали себя на международном уровне. Во-вторых, сегодня мы приняли очень правильное направление по созданию инфраструктуры, которая позволит нам воспитывать подрастающее поколение. Мы создаем ту инфраструктуру, которая будет способствовать развитию футболистов.

- Есть критика штаба Мархеля. Проиграли Грузии, но пока занимаем первое место в группе в Лиге С. Какой кредит доверия у тренерского штаба?

– Кредит не может быть бесконечным. Все это понимают, это понимает и тренерский штаб. Позиция руководства федерации остается прежней – работай Михаил Михайлович, мы тебе доверяем и верим. Последний матч против Казахстана, обыграв их. В дополнительные 3 минуты мы забили гол, и немногочисленная публика, которая пришла на «Динамо», начала скандировать «молодцы». Я провел параллели. В пятницу я ходил в оперный театр на «Щелкунчика». Какие декорации, костюмы, оркестр! Я пообщался с директором оперного театра. Раньше люди жили футболом так же, как и театром. Ностальгия по тем временам. Но мы живем сегодня и рассчитываем на завтра. Те слова благодарности от болельщиков нашим ребятам, тренерскому штабу много стоят. Хотелось бы, чтобы были полные стадионы, возрождение той любви к нашей команде. Но она должна дарить яркие эмоции.

- Какие еще положительные моменты вы можете выделить?

– Вся молодежь, которая появляется в сборной Михал Михалыча всем известна. Он много работал с молодежью, он ездит по стране, смотрит матчи, контактирует с вертикалью сборных. Ему это все знакомо, знакомы эти люди, они управляемы. Кто такой тренер сборной сегодня? Я выезжаю в Европу на различные конференции и часто слышу, что сегодня тренер – это три в одном: управленец, специалист футбола и лидер. Если мы будем постоянно критиковать, мы его сгнобим. Надо держать паузу, доброжелательность должны быть, тогда вырастет футбол и специалисты, – сказал Вергеенко в программе «Итоги недели» на ТК «Беларусь 5».

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