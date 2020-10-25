Арина Соболенко: «План Азаренко на игру меня не удивил. После нашего матча на US Open я знала, к чему готовиться»

Источник материала: Tribuna.com

12-я ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу над Викторией Азаренко в финале турнира в Остраве – 6:2, 6:2.

«Очень рада, что с самого начала справилась с высоким уровнем игры, который она демонстрировала. У меня получилось ему соответствовать без ущерба для своей игры, так что я очень довольна победе, она для меня важна.

После нескольких сложных матчей я чувствовала, что давление перед новыми уменьшилось. Я смогла играть свободнее и знала, что вернусь несмотря ни на что. Такие матчи, как на этой неделе, помогли мне не сдаваться и сохранять концентрацию.

После нашего матча на US Open я знала, к чему готовиться. Она хотела, чтобы я больше перемещалась по корту. Я понимала, что будут затяжные розыгрыши, где мне придется хорошо двигаться, чтобы брать очки. В итоге я была готова, и ее план на игру меня не удивил. В первом же гейме у меня прошел отличный удар кроссом. Первые шесть геймов я провела на очень высоком уровне».

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