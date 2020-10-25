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Арина Соболенко: «План Азаренко на игру меня не удивил. После нашего матча на US Open я знала, к чему готовиться»
26.10.2020 06:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
12-я ракетка мира
«Очень рада, что с самого начала справилась с высоким уровнем игры, который она демонстрировала. У меня получилось ему соответствовать без ущерба для своей игры, так что я очень довольна победе, она для меня важна.
После нескольких сложных матчей я чувствовала, что давление перед новыми уменьшилось. Я смогла играть свободнее и знала, что вернусь несмотря ни на что. Такие матчи, как на этой неделе, помогли мне не сдаваться и сохранять концентрацию.
После нашего матча на
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Арина Соболенко: «План Азаренко на игру меня не удивил. После нашего матча на US Open я знала, к чему готовиться»
12-я ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу над Викторией Азаренко в финале турнира в Остраве – 6:2, 6:2.
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