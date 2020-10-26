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Суд оштрафовал Хомутовского
26.10.2020 10:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Суд Первомайского района Минска оштрафовал экс-тренера вратарей брестского «Динамо» Василия Хомутовского.
О сумме штрафа не сообщается.
Судья, рассматривавшая дело, – Татьяна Линник.
Ранее Хомутовский неоднократно был замечен в колоннах спортсменов на мирных маршах в Минске.
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Суд Первомайского района Минска оштрафовал экс-тренера вратарей брестского «Динамо» Василия Хомутовского.
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