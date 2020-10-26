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Суд оштрафовал Хомутовского

26.10.2020 10:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Суд Первомайского района Минска оштрафовал экс-тренера вратарей брестского «Динамо» Василия Хомутовского.

О сумме штрафа не сообщается.

Судья, рассматривавшая дело, – Татьяна Линник.

Ранее Хомутовский неоднократно был замечен в колоннах спортсменов на мирных маршах в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Первомайского района Минска оштрафовал экс-тренера вратарей брестского «Динамо» Василия Хомутовского.
 
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