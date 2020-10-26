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Кроссовки Левченко на благотворительном аукционе оценивают в 4 749 долларов, трофей Зверевой – в 1 525 долларов
26.10.2020 12:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На благотворительный аукцион выставлен
На данный момент лот оценивается в 1 525 долларов. Сделать ставку можно
Известная белорусская баскетболистка
На данный момент лот оценивается в 4 749 долларов. Сделать ставку можно
На лот в поддержку репрессированных гандболистов Натальи Петраковой и Константина Грибова выставляется
Все средства будут перечислены в Фонд спортивной солидарности BYSOL.
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Кроссовки Левченко на благотворительном аукционе оценивают в 4 749 долларов, трофей Зверевой – в 1 525 долларов
На благотворительный аукцион выставлен трофей Натальи Зверевой за второе место на Кубке Федерации-1990.
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