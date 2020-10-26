Кроссовки Левченко на благотворительном аукционе оценивают в 4 749 долларов, трофей Зверевой – в 1 525 долларов

Источник материала: Tribuna.com

На благотворительный аукцион выставлен трофей Натальи Зверевой за второе место на Кубке Федерации-1990 .

На данный момент лот оценивается в 1 525 долларов. Сделать ставку можно здесь .

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко выставила на благотворительный аукцион именные кроссовки , в которых спортсменка выступала на Олимпиаде в Рио-2016.

На данный момент лот оценивается в 4 749 долларов. Сделать ставку можно здесь .

На лот в поддержку репрессированных гандболистов Натальи Петраковой и Константина Грибова выставляется майка капитана сборной Беларуси Бориса Пуховского . На майке присутствуют автографы всех игроков ГК «Мотор» в сезоне 2020/2021.

Все средства будут перечислены в Фонд спортивной солидарности BYSOL.