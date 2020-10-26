Определен состав сборной Беларуси на тренировочный сбор. 11 из 18 игроков представляют минский СКА, нет ни одного игрока из «Мешкова»

Источник материала: Tribuna.com

27 октября в Ратомке стартует учебно-тренировочный сбор мужской национальной команды Беларуси.

2-8 ноября запланированы матчи первого и второго туров квалификации мужского чемпионата Европы-2022. Согласно жеребьевке, соперниками сборной Беларуси по группе 6 стали команды Норвегии, Латвии и Италии.

Ранее сообщалось, что стартовый матч сборной Беларуси на квалификации ЧЕ-2022 перенесен на более поздний срок. Матч второго тура против сборной Латвии состоится, как и планировалось, 7 ноября 2020 года в Валмиере.

Список из 18 гандболистов, которые примут участие в УТС:

Вратари — Вадим Котов (1989, Машека), Станислав Юрча (1999, СКА-Минск), Матвей Кревчик (1997, Кронон);

Левые крайние — Владислав Кривенко (1999, СКА-Минск), Эдуард Ярош (2000, Гомель);

Правые крайние — Александр Лукашевич (1998, Кронон), Николай Алехин (1998, СКА-Минск) ;

Линейные — Андрей Пушкин (2002, СКА-Минск), Даниил Белый (2002, СКА-Минск), Дмитрий Датчук (2000, СКА-Минск);

Левые полусредние — Дмитрий Хмельков (1998, СКА-Минск), Артур Рудь (1998, СКА-Минск), Кирилл Самойло (2002, СКА-Минск);

Правые полусредние — Олег Астрашапкин (1992, ЦСКА-Москва, Россия), Матвей Удовеня (2000, СКА-Минск), Павел Дуда (1996, Машека);

Разыгрывающие — Артем Кулак (1996, Чеховские медведи, Россия), Никита Чижик (2000, СКА-Минск).

В настоящее время БФГ решает вопросы о возможности прибытия легионеров в Латвию. В связи с этим в выездном составе на матч с латвийцами возможны изменения, сообщает пресс-служба федерации .

Отметим, что в составе нет ни одного игрока из клуба «Мешков-Брест».