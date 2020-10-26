Генсек IIHF прокомментировал призывы отобрать ЧМ-2021 у Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Международная федерация хоккея (IIHF) не позволит себя шантажировать лицам, которые призывают лишить Беларусь права проведения чемпионата мира-2021 по политическим мотивам, заявил в понедельник генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер порталу Sport.de.

Лихтнер назвал незаконными " требования политического сигнала со стороны политиков, которые не могут самостоятельно найти решение".

"Мы не позволим так себя шантажировать. Никто не может просить нас расторгнуть договор с Беларусью. Мы не нарушаем договор", - приводит слова Лихтнера Sport.de.

Генсек IIHF убежден, что, если страна вернется к нормальному образу жизни, это будет фантастический чемпионат мира в Риге и Минске.

Что произошло?

Минск совместно с Ригой должны принять хоккейный мировой форум 21 мая - 6 июня 2021 года. Правда, латвийская сторона не раз заявляла о нежелании проводить турнир совместно с Беларусью из-за ситуации в стране после президентских выборов. В ответ на это в IIHF заявили, что ЧМ-2021 не будет переноситься из Минска по политическим причинам.

В середине октября глава ФХРБ Дмитрий Басков провел с президентом IIHF Рене Фазелем разговор и пригласил его в Минск, чтобы оценить готовность белорусской столицы к мировому первенству. Басков заявил, что Фазель "в очередной раз подчеркнул стремление Международной федерации хоккея провести чемпионат мира в Минске и Риге весной следующего года".

Также по его словам, стороны обсудили "ряд вопросов, связанных с возможной необходимостью введения противоэпидемиологических мер для участников и гостей турнира в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Европе". Басков добавил, что сейчас подготовка к чемпионату мира продолжается вместе с латвийскими коллегами.

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