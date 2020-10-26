ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генсек IIHF прокомментировал призывы отобрать ЧМ-2021 у Беларуси

26.10.2020 15:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Международная федерация хоккея (IIHF) не позволит себя шантажировать лицам, которые призывают лишить Беларусь права проведения чемпионата мира-2021 по политическим мотивам, заявил в понедельник генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер порталу Sport.de.

Лихтнер назвал незаконными "требования политического сигнала со стороны политиков, которые не могут самостоятельно найти решение". 

© Sputnik / Михаил Мокрушин
ЧМ-2021 по хоккею: Беларусь готова, Латвия уже не хочет – что делать ИИХФ

"Мы не позволим так себя шантажировать. Никто не может просить нас расторгнуть договор с Беларусью. Мы не нарушаем договор", - приводит слова Лихтнера Sport.de.

Генсек IIHF убежден, что, если страна вернется к нормальному образу жизни, это будет фантастический чемпионат мира в Риге и Минске.

Что произошло?

Минск совместно с Ригой должны принять хоккейный мировой форум 21 мая - 6 июня 2021 года. Правда, латвийская сторона не раз заявляла о нежелании проводить турнир совместно с Беларусью из-за ситуации в стране после президентских выборов. В ответ на это в IIHF заявили, что ЧМ-2021 не будет переноситься из Минска по политическим причинам.

© Photo : Федерация хоккея Республики Беларусь
Басков о ЧМ-2021 по хоккею: проведем, несмотря ни на что

В середине октября глава ФХРБ Дмитрий Басков провел с президентом IIHF Рене Фазелем разговор и пригласил его в Минск, чтобы оценить готовность белорусской столицы к мировому первенству. Басков заявил, что Фазель "в очередной раз подчеркнул стремление Международной федерации хоккея провести чемпионат мира в Минске и Риге весной следующего года".

Также по его словам, стороны обсудили "ряд вопросов, связанных с возможной необходимостью введения противоэпидемиологических мер для участников и гостей турнира в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Европе". Басков добавил, что сейчас подготовка к чемпионату мира продолжается вместе с латвийскими коллегами.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная федерация хоккея не собирается расторгать договор о проведении чемпионата в Минске и Риге по политическим требованиям.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Василий Хомутовский: «Своего участия в акции протеста я не отрицал. В итоге суд назначил мне взыскание в виде штрафа»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика