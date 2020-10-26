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Генсек IIHF прокомментировал призывы отобрать ЧМ-2021 у Беларуси
26.10.2020 15:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт – Sputnik. Международная федерация хоккея (IIHF) не позволит себя шантажировать лицам, которые призывают лишить Беларусь права проведения чемпионата мира-2021 по политическим мотивам,
Лихтнер назвал незаконными "
© Sputnik / Михаил Мокрушин
"Мы не позволим так себя шантажировать. Никто не может просить нас расторгнуть договор с Беларусью. Мы не нарушаем договор", - приводит слова Лихтнера Sport.de.
Генсек IIHF убежден, что, если страна вернется к нормальному образу жизни, это будет фантастический чемпионат мира в Риге и Минске.
Что произошло?
Минск совместно с Ригой должны принять хоккейный мировой форум 21 мая - 6 июня 2021 года. Правда, латвийская сторона не раз заявляла о нежелании проводить турнир совместно с Беларусью из-за ситуации в стране после президентских выборов. В ответ на это в IIHF заявили, что ЧМ-2021 не будет переноситься из Минска по политическим причинам.
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В середине октября глава ФХРБ Дмитрий Басков провел с президентом IIHF Рене Фазелем разговор и пригласил его в Минск, чтобы оценить готовность белорусской столицы к мировому первенству. Басков заявил, что Фазель "в очередной раз подчеркнул стремление Международной федерации хоккея
Также по его словам, стороны обсудили "ряд вопросов, связанных с возможной необходимостью введения противоэпидемиологических мер для участников и гостей турнира в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Европе". Басков добавил, что сейчас подготовка к чемпионату мира продолжается вместе с латвийскими коллегами.
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Международная федерация хоккея не собирается расторгать договор о проведении чемпионата в Минске и Риге по политическим требованиям.
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