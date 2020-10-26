Пушков может покинуть «Неман» («БХ»)

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Сергей Пушков может покинуть команду. Об этом сообщает «БХ».

56-летний специалист трижды приводил клуб к чемпионству, дважды выигрывал кубок Руслана Салея.

Напомним, что гродненский клуб выдал худший старт за последние 16 лет. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей, одержав лишь пять побед при десяти поражениях. Команда занимает шестое место в Париматч-Экстралиге.