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Пушков может покинуть «Неман» («БХ»)
26.10.2020 17:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
56-летний специалист трижды приводил клуб к чемпионству, дважды выигрывал кубок Руслана Салея.
Напомним, что гродненский клуб выдал худший старт за последние 16 лет. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей, одержав лишь пять побед при десяти поражениях. Команда занимает шестое место в Париматч-Экстралиге.
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Главный тренер «Немана» Сергей Пушков может покинуть команду.
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