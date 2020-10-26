Лаптев оформил дубль в ворота «Минска», а также отметился автоголом

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в 27-м туре чемпионата Беларуси брестское «Динамо» в гостях одолело «Минск» (2:1). Отметим, что форвард «Динамо» оформил дубль. Также нападающий забил один мяч в собственные вороты.

Таким образом, на счету Лаптева уже 9 мячей в чемпионате. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.