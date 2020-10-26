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Лаптев оформил дубль в ворота «Минска», а также отметился автоголом
26.10.2020 17:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в 27-м туре чемпионата Беларуси брестское «Динамо» в гостях одолело «Минск» (2:1). Отметим, что форвард «Динамо»
Таким образом, на счету Лаптева уже 9 мячей в чемпионате. Подробную статистику игрока можно посмотреть
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Сегодня в 27-м туре чемпионата Беларуси брестское «Динамо» в гостях одолело «Минск» (2:1).
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