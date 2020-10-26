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Тренер-администратор минского «Динамо» Маркович о силовиках на Орловской: «Бандиты...»

26.10.2020 17:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер-администратор минского «Динамо» Андрей Маркович поделился мнением об эпизоде, который вчера произошел в одной из квартир по улице Орловской во время акции протеста в Минске..

«Это что, правосудие? Задержание особо опасных? Они же защищают нас, да? А кто это вообще? Что они делают в этой квартире? Это бандиты? Бандиты...» – написал Маркович в своем Instagram.

 
Теги: Минск
 
 
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Тренер-администратор минского «Динамо» Андрей Маркович поделился мнением об эпизоде, который вчера произошел в одной из квартир по улице Орловской во время акции...
 
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