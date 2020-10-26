|
Тренер-администратор минского «Динамо» Маркович о силовиках на Орловской: «Бандиты...»
26.10.2020 17:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер-администратор минского «Динамо» Андрей Маркович поделился мнением об эпизоде, который вчера произошел в одной из квартир по улице Орловской во время акции протеста в Минске..
«Это что, правосудие? Задержание особо опасных? Они же защищают нас, да? А кто это вообще? Что они делают в этой квартире? Это бандиты? Бандиты...» – написал Маркович в своем
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер-администратор минского «Динамо» Андрей Маркович поделился мнением об эпизоде, который вчера произошел в одной из квартир по улице Орловской во время акции...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)