Тренер-администратор минского «Динамо» Маркович о силовиках на Орловской: «Бандиты...»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер-администратор минского «Динамо» Андрей Маркович поделился мнением об эпизоде, который вчера произошел в одной из квартир по улице Орловской во время акции протеста в Минске..

«Это что, правосудие? Задержание особо опасных? Они же защищают нас, да? А кто это вообще? Что они делают в этой квартире? Это бандиты? Бандиты...» – написал Маркович в своем Instagram.