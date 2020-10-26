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Матч минского "Динамо" против рижских одноклубников состоится
26.10.2020 18:55 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт – Sputnik. Домашний матч минского "Динамо" против одноклубников из Риги состоится, сообщил Sputnik начальник пресс-службы "Динамо-Минск" Юрий Михалевич.
"Матч состоится 28 октября, никаких переносов не планируется", – сказал Михалевич. Встреча начнется в 19:10 (по минскому времени). До последнего дерби находилось под вопросом. В стане рижан второй раз за этот сезон была обнаружена вспышка COVID-19.
Завтра латвийская команда должна прибыть в Минск. Рижане проведут матч без главного тренера Петериса Скудры. Исполнять его обязанности будет Дмитрий Пархоменко.
На данный момент минские "зубры" ведут серию из
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Встреча находилась под вопросом из-за очередной вспышки коронавируса в латвийском клубе. Рижане проведут матч без главного тренера Петериса Скудры.
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