Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Домашний матч минского "Динамо" против одноклубников из Риги состоится, сообщил Sputnik начальник пресс-службы "Динамо-Минск" Юрий Михалевич.

"Матч состоится 28 октября, никаких переносов не планируется", – сказал Михалевич. Встреча начнется в 19:10 (по минскому времени). До последнего дерби находилось под вопросом. В стане рижан второй раз за этот сезон была обнаружена вспышка COVID-19.

Завтра латвийская команда должна прибыть в Минск. Рижане проведут матч без главного тренера Петериса Скудры. Исполнять его обязанности будет Дмитрий Пархоменко.

На данный момент минские "зубры" ведут серию из пяти поражений подряд. Клуб занимает четвертую позицию в Западной конференции, набрав 22 балла.