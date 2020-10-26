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Ложкин, Седько, Волков и еще 26 футболистов вошли в расширенный список молодежки на матчи квалификации ЕВРО-2021 против Португалии, Нидерландов и Норвегии

26.10.2020 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Сергей Яромко определился с расширенным списком игроков, вызванных на матчи квалификации к ЕВРО-2021 против Португалии, Нидерландов и Норвегии.

Сбор команды U-21 продлится с 9 по 19 ноября. 12 ноября сборной Беларуси U-21 предстоит официальный матч против Португалии в Портимане (начало в 22:30), а 15 ноября белорусы сыграют с Нидерландами на стадионе «Янмар» в Алмере (начало в 16:30). Далее команда отправляется в Норвегию, где 18 ноября сыграет заключительный матч квалификации. Время и место проведения игры будет объявлено позже.

Главный тренер включил в расширенный состав молодежной команды 29 футболистов:

Вратари: Денис Шпаковский, Максим Плотников ( оба – «Динамо-Минск»), Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Станислав Клещук («НФК Крумкачы»), Артем Макавчик (РЦОР БГУ, Минск).

Защитники:  Максим Швецов («Динамо-Минск»), Артем Шкурдюк, Даниил Мирошников (оба - РЦОР БГУ, Минск), Владислав Малькевич, Глеб Шевченко (оба – «Славия-Мозырь»),  Даниил Нечаев, Владислав Соланович (оба - «Белшина», Бобруйск), Дмитрий Прищепа («Минск»), Владислав Лях (ГОБЖД, Гомель), Илья Лукашевич («Городея»).

Полузащитники: Павел Седько («Динамо-Брест»), Денис Гречихо, Артем Концевой, Олег Никифоренко, Артем Петренко (все – «Рух», Брест), Роман Вегеря, Дмитрий Бородин (оба – «Ислочь», Минский район), Максим Мякиш (БАТЭ, Борисов), Сергей Волков («Витебск»), Виктор Сотников («Шахтер, Солигорск»), Роман Давыскиба («Динамо-Минск»).
Нападающие: Владислав Ложкин («Смолевичи»), Егор Богомольский («Рух», Брест), Владислав Федосов («Витебск»).

Окончательный список из 23 футболистов определится  на следующей неделе.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Сергей Яромко определился с расширенным списком игроков, вызванных на матчи квалификации к ЕВРО-2021 против Португалии,...
 
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