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Ложкин, Седько, Волков и еще 26 футболистов вошли в расширенный список молодежки на матчи квалификации ЕВРО-2021 против Португалии, Нидерландов и Норвегии
26.10.2020 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер молодежной сборной Беларуси Сергей Яромко определился с расширенным списком игроков, вызванных на матчи квалификации к ЕВРО-2021 против
Сбор команды U-21 продлится с 9 по 19 ноября. 12 ноября сборной Беларуси U-21 предстоит официальный матч против Португалии в Портимане (начало в 22:30), а 15 ноября белорусы сыграют с Нидерландами на стадионе «Янмар» в Алмере (начало в 16:30). Далее команда отправляется в Норвегию, где 18 ноября сыграет заключительный матч квалификации. Время и место проведения игры будет объявлено позже.
Главный тренер включил в расширенный состав молодежной команды 29 футболистов:
Вратари: Денис Шпаковский,
Защитники:
Полузащитники:
Окончательный список из 23 футболистов определится на следующей неделе.
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Ложкин, Седько, Волков и еще 26 футболистов вошли в расширенный список молодежки на матчи квалификации ЕВРО-2021 против Португалии, Нидерландов и Норвегии
Главный тренер молодежной сборной Беларуси Сергей Яромко определился с расширенным списком игроков, вызванных на матчи квалификации к ЕВРО-2021 против Португалии,...
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