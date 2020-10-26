Ложкин, Седько, Волков и еще 26 футболистов вошли в расширенный список молодежки на матчи квалификации ЕВРО-2021 против Португалии, Нидерландов и Норвегии

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Сергей Яромко определился с расширенным списком игроков, вызванных на матчи квалификации к ЕВРО-2021 против , Нидерландов и Норвегии.

Сбор команды U-21 продлится с 9 по 19 ноября. 12 ноября сборной Беларуси U-21 предстоит официальный матч против Португалии в Портимане (начало в 22:30), а 15 ноября белорусы сыграют с Нидерландами на стадионе «Янмар» в Алмере (начало в 16:30). Далее команда отправляется в Норвегию, где 18 ноября сыграет заключительный матч квалификации. Время и место проведения игры будет объявлено позже.

Главный тренер включил в расширенный состав молодежной команды 29 футболистов:

Вратари: Денис Шпаковский, ( оба – «Динамо-Минск»), («Динамо-Брест»), Станислав Клещук («НФК Крумкачы»), ( , Минск).

Защитники: («Динамо-Минск»), , (оба - РЦОР БГУ, Минск), , (оба – «Славия-Мозырь»), Даниил Нечаев, Владислав Соланович (оба - , Бобруйск), («Минск»), Владислав Лях (ГОБЖД, ), ( ).

Полузащитники: ( ), , , , (все – «Рух», Брест), , (оба – , район), ( , Борисов), («Витебск»), («Шахтер, ), Роман Давыскиба («Динамо-Минск»).

Нападающие: ( ), («Рух», Брест), ( ).

Окончательный список из 23 футболистов определится на следующей неделе.