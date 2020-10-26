ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Ковальчук: «Поздравляю Лаптева с тем, что он забил третий гол в правильные ворота»

26.10.2020 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук поделился мнением об игре против «Минска» (2:1), передает «Прессбол».

– Очень рады тяжелой победе. В игре было много силовых единоборств, стыков. Поле было неплохое, но мяч немного дробил, поэтому где-то имелись невынужденные ошибки. В любом случае победили, считаю, заслуженно. Да, пропустили со стандарта. Обидно, есть что разобрать. Но в целом не допустили ничего. Ребята проявили характер, молодцы. Поздравляю Дениса с тем, что он забил третий гол в правильные ворота.

- Команда провела два разных тайма. В первом «Минск» выглядел сильнее. Это связано с адаптацией к стадиону?

– И это тоже. Где-то мы внесли коррективы, потому что до перерыва неправильно разбирали игроков соперника при позиционной обороне. Но разобрались, это было несложно. Просто в ходе игры не всегда удавалось докричаться.

- В последнее время Милевский выходит на замену. Связано ли это с тем, что команда учится играть без Артема?

– Абсолютно нет. Он важная единица в нашей команде. Он тренируется не в полную силу, и 90 минут ему сейчас отыграть нереально. Но, выходя на замену, он приносит пользу команде, за что ему благодарен.

- Нойок восстановился после травмы и играет, а Бакай еще нет. Почему?

– Надо понимать, что это разные травмы. Элис — суперпрофессионал. Он показывает пример, как надо восстанавливаться, готовить себя. Даже я за него больше побаиваюсь, чем он сам. Тем более на таком тяжелом поле. Пока решили не рисковать. Но его подготовка к играм — это просто топ… – сказал Ковальчук.

Лаптев оформил дубль в ворота «Минска», а также отметился автоголом

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук поделился мнением об игре против «Минска» (2:1), передает «Прессбол».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Создана рабочая группа по вопросу целесообразности проведения ЧМ-2021 в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика