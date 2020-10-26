Сергей Ковальчук: «Поздравляю Лаптева с тем, что он забил третий гол в правильные ворота»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» поделился мнением об игре против «Минска» (2:1), передает «Прессбол».

– Очень рады тяжелой победе. В игре было много силовых единоборств, стыков. Поле было неплохое, но мяч немного дробил, поэтому где-то имелись невынужденные ошибки. В любом случае победили, считаю, заслуженно. Да, пропустили со стандарта. Обидно, есть что разобрать. Но в целом не допустили ничего. Ребята проявили характер, молодцы. Поздравляю Дениса с тем, что он забил третий гол в правильные ворота.

- Команда провела два разных тайма. В первом «Минск» выглядел сильнее. Это связано с адаптацией к стадиону?

– И это тоже. Где-то мы внесли коррективы, потому что до перерыва неправильно разбирали игроков соперника при позиционной обороне. Но разобрались, это было несложно. Просто в ходе игры не всегда удавалось докричаться.

- В последнее время Милевский выходит на замену. Связано ли это с тем, что команда учится играть без Артема?

– Абсолютно нет. Он важная единица в нашей команде. Он тренируется не в полную силу, и 90 минут ему сейчас отыграть нереально. Но, выходя на замену, он приносит пользу команде, за что ему благодарен.

- Нойок восстановился после травмы и играет, а Бакай еще нет. Почему?

– Надо понимать, что это разные травмы. Элис — суперпрофессионал. Он показывает пример, как надо восстанавливаться, готовить себя. Даже я за него больше побаиваюсь, чем он сам. Тем более на таком тяжелом поле. Пока решили не рисковать. Но его подготовка к играм — это просто топ… – сказал Ковальчук.

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