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Создана рабочая группа по вопросу целесообразности проведения ЧМ-2021 в Беларуси

26.10.2020 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

26 октября 2020г. создана рабочая группа по переносу Чемпионата мира по хоккею – 2021 из Беларуси в другую страну.

В группу вошли известные белорусские и иностранные спортсмены, авторитетные европейские юристы, специализирующиеся на международном спортивном праве; специалисты по коммуникациям, работавшие в ведущих российских и европейских СМИ; лидеры белорусских диаспор в более 20 странах мира, а также хоккейные и спортивные эксперты, правозащитники и общественные деятели разных стран. 

В ближайшее время рабочая группа займется активным выстраиванием коммуникация с Международной федерацией хоккея, национальными федерациями стран-участниц турнира, а также переговорами со спонсорами и партнерами хоккейного соревнования.

Рабочая группа создана в сотрудничестве с Белорусским фондом спортивной солидарности, возглавляемого трехкратной олимпийской призеркой Александрой Герасименей. Главной задачей Фонда является финансовая, психологическая, организационная и любая другая помощь белорусским спортсменам, пострадавшим от действий режима.

 
 
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