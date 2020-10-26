Создана рабочая группа по вопросу целесообразности проведения ЧМ-2021 в Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

26 октября 2020г. создана рабочая группа по переносу Чемпионата мира по хоккею – 2021 из Беларуси в другую страну.

В группу вошли известные белорусские и иностранные спортсмены, авторитетные европейские юристы, специализирующиеся на международном спортивном праве; специалисты по коммуникациям, работавшие в ведущих российских и европейских СМИ; лидеры белорусских диаспор в более 20 странах мира, а также хоккейные и спортивные эксперты, правозащитники и общественные деятели разных стран.

В ближайшее время рабочая группа займется активным выстраиванием коммуникация с Международной федерацией хоккея, национальными федерациями стран-участниц турнира, а также переговорами со спонсорами и партнерами хоккейного соревнования.

Рабочая группа создана в сотрудничестве с Белорусским фондом спортивной солидарности, возглавляемого трехкратной олимпийской призеркой Александрой Герасименей. Главной задачей Фонда является финансовая, психологическая, организационная и любая другая помощь белорусским спортсменам, пострадавшим от действий режима.