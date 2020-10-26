Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Футболисты брестского "Динамо" с минимальным отрывом обыграли в гостевом матче 27-го тура чемпионата Беларуси "Минск" – 2:1, сообщает Sputnik.

Первый тайм прошел в активном противостоянии. Форвард брестчан Денис Лаптев на шестой минуте "размочил" счет – 1:0. Отметился футболист и голом в свои ворота (29), восстановив равновесие сил. После перерыва нападающий исправил свою ошибку (57), добыв преимущественно своей команде. Встреча закончилась победой гостей.

Еще в одном матче чемпионата Беларуси жодинский клуб "Торпедо-БелАЗ" на своем поле обыграл футболистов "Слуцка" – 4:1.

На данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата страны борисовский БАТЭ, набравший 53 балла. На второй позиции расположился солигорский "Шахтер" (49). Замыкает тройку лидеров гродненский "Неман" (47).