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Футболисты брестского "Динамо" обыграли в гостевом матче "Минск"

26.10.2020 19:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Футболисты брестского "Динамо" с минимальным отрывом обыграли в гостевом матче 27-го тура чемпионата Беларуси "Минск" – 2:1, сообщает Sputnik.

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Первый тайм прошел в активном противостоянии. Форвард брестчан Денис Лаптев на шестой минуте "размочил" счет – 1:0. Отметился футболист и голом в свои ворота (29), восстановив равновесие сил. После перерыва нападающий исправил свою ошибку (57), добыв преимущественно своей команде.  Встреча закончилась победой гостей.

Еще в одном матче чемпионата Беларуси жодинский клуб "Торпедо-БелАЗ" на своем поле обыграл футболистов "Слуцка" – 4:1.

На данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата страны борисовский БАТЭ, набравший 53 балла. На второй позиции расположился солигорский "Шахтер" (49). Замыкает тройку лидеров гродненский "Неман" (47).

 
Теги: Минск
 
 
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Отличился – во всех смыслах – нападающий брестчан Денис Лаптев: он оформил дубль в ворота соперников и забил гол в свои ворота.
 
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