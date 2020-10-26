БФК перенесла все матчи своих турниров на другие дни в знак солидарности с бастующими

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская федерация киберспорта перенесла все матчи своих турниров на другие дни из-за солидарности с бастующими.

“Солидарность. Сегодня никаких публикаций, а все матчи наших турниров переносятся на другой день”, — говорится в заявлении.

Также киберспортивная команда Nemiga Gaming присоединилась к забастовке.