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БФК перенесла все матчи своих турниров на другие дни в знак солидарности с бастующими
26.10.2020 19:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская федерация киберспорта перенесла все матчи своих турниров на другие дни из-за солидарности с бастующими.
“Солидарность. Сегодня никаких публикаций, а все матчи наших турниров переносятся на другой день”, —
Также киберспортивная команда Nemiga Gaming
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Белорусская федерация киберспорта перенесла все матчи своих турниров на другие дни из-за солидарности с бастующими.
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