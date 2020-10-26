Юрий Пунтус: «Задача у нас стоит — третье место. Для нас каждый матч будто кубковый»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо- подвел итог матча со «Слуцком» (4:1), передает «Прессбол».

«Самое главное в этом действе, что произошло, — это конечный результат. Очень настраивались на игру. Недонастроенности, впрочем, уверен, и быть не могло. Где-то в начале чемпионата я на каждой тренировке этому беседы посвящал, пытался зарядить ребят идеей и уверенностью, что уже сегодня готовы решать максимальные задачи.

Сегодня команда уже прониклась, она видит по таблице, все понимает. Не нужно ее настраивать ни на какого соперника. Потому что каждая победа — это близость к какому-то хорошему результату. Я не буду говорить конкретно, но задача у нас стоит — третье место. Для нас каждый матч будто кубковый.

А минус — это то, что допускаем детские ошибки. В результате чего забиваются голы в наши ворота. Так можно сломаться. Когда вся игра проходит так, как желаешь, а потом раз — и все… Благо ребята собрались и еще до перерыва сделали счет 3:1. Правда, это и скользкий счет. Такие победы тоже дорогого стоят. Немножко был взвинчен. Завел себя этим максимализмом. Было столько моментов: или стопроцентный, или требовался банально последний пас. Но мы либо пижонили, а где-то не хватало мастерства. Считаю, один гол, который забили во втором тайме, — это мало. Философски посмотрю на эти вещи: не хотелось бы все забитые мячи растратить на своем стадионе против . Пусть останутся еще не забитые мячи на оставшиеся три тура», – сказал Пунтус.