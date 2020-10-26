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Николай Ходасевич: «Скавыш – не лучший ли это игрок сезона? Не пора ли этот опрос отменить, потому что лучших абсолютно нет»
26.10.2020 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист
Вы скажите: «Что тебя смущает? Эй». Я вам скажу, что меня смущает. Понимаете, мне кажется, что лучший игрок года Беларуси – это не тот, кто выигрывает чемпионат Беларуси, а тот, кто затаскивает клуб в еврокубки, тот, кто затаскивает сборную на топ-турнир или тот, кто играет в топ-5 европейских чемпионатов, и там играет в основном составе и тоже делает погоду. Помните эти времена
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Николай Ходасевич: «Скавыш – не лучший ли это игрок сезона? Не пора ли этот опрос отменить, потому что лучших абсолютно нет»
Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о том, кто может стать лучшим игроком Беларуси в 2020 году.
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