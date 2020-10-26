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Николай Ходасевич: «Скавыш – не лучший ли это игрок сезона? Не пора ли этот опрос отменить, потому что лучших абсолютно нет»

26.10.2020 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о том, кто может стать лучшим игроком Беларуси в 2020 году.

«Максим Скавыш – не лучший ли это игрок сезона? И тут, мне кажется, мы приезжаем к тому, к чему приезжаем каждый год: нам скоро придется выбирать лучшего футболиста года. По-моему, чтобы мы говорили, что это супер-вау, у нас давно такого игрока нет. И вот сейчас Максим Скавыш, хороший парень, своей игрой или своей игрой на этом вот отрезке демонстрирует, что он реально может претендовать на звание лучшего игрока Беларуси в 2020 году.

Вы скажите: «Что тебя смущает? Эй». Я вам скажу, что меня смущает. Понимаете, мне кажется, что лучший игрок года Беларуси – это не тот, кто выигрывает чемпионат Беларуси, а тот, кто затаскивает клуб в еврокубки, тот, кто затаскивает сборную на топ-турнир или тот, кто играет в топ-5 европейских чемпионатов, и там играет в основном составе и тоже делает погоду. Помните эти времена Александра Глеба или славные времена Белькевича/Хацкевича, когда выбор стоял, или даже Гуренко. А теперь нет. И, конечно, на протяжении последних 7 лет от некоторых коллег я слышу вполне себе конкретную фразу: не пора ли этот опрос отменить, потому что лучших абсолютно нет, потому что мы выбираем из того, кто есть в нашем национальном, родном первенстве, закрывшись в этом домике. И, конечно, Максим Скавыш этой вот игрой претендует на лучшего игрока. Но все будет зависеть от концовки», – сказал Ходасевич в эфире своего YouTube-канала.

 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о том, кто может стать лучшим игроком Беларуси в 2020 году.
 
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