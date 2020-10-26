Милевский не имеет вариантов продолжения карьеры в кипрском «Пафосе» («БФ»)

Источник материала: Tribuna.com

Футболист брестского «Динамо» не имеет вариантов продолжения карьеры в «Пафосе», информирует «БФ».

Ранее сообщалось, что 35-летний игрок брестского «Динамо» мог перейти в клуб из Кипра.

В нынешнем сезоне чемпионате Беларуси Милевский провел 23 матча, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.