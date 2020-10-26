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Милевский не имеет вариантов продолжения карьеры в кипрском «Пафосе» («БФ»)
26.10.2020 21:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футболист брестского «Динамо»
Ранее
В нынешнем сезоне чемпионате Беларуси Милевский провел 23 матча, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.
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Футболист брестского «Динамо» Артем Милевский не имеет вариантов продолжения карьеры в «Пафосе», информирует «БФ».
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