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Коллекционер выставил на аукцион в поддержку белорусского народа майку чемпиона Беларуси Ласовского

26.10.2020 21:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Коллекционер выставил на аукцион в поддержку белорусского и спортсменов майку (XL) солигорского «Шахтера» чемпиона и обладателя кубка Беларуси Вадима Ласовского. 

В высшей лиге Белоруссии защитник сыграл 233 матча, забил 4 гола. Выступал за молодежную сборную Беларуси. С минском Динамо становился серебряным и бронзовым призером чемпионата страны. В 2005 году с «Шахтером» стал чемпионом страны. Также завоевал бронзовые медали в 2004, 2006, 2007 годах. Обладатель (2004) и финалист (2006) Кубка страны.

Все средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности BYSOL

Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.

Коллекционер выставил на аукцион в поддержку белорусского народа майку чемпиона Беларуси Ласовского

 
 
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Коллекционер выставил на аукцион в поддержку белорусского и спортсменов майку (XL) солигорского «Шахтера» чемпиона и обладателя кубка Беларуси Вадима Ласовского.
 
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