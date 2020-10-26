Коллекционер выставил на аукцион в поддержку белорусского народа майку чемпиона Беларуси Ласовского

Источник материала: Tribuna.com

Коллекционер выставил на аукцион в поддержку белорусского и спортсменов майку (XL) солигорского «Шахтера» чемпиона и обладателя кубка Беларуси Вадима Ласовского.

В высшей лиге Белоруссии защитник сыграл 233 матча, забил 4 гола. Выступал за молодежную сборную Беларуси. С минском Динамо становился серебряным и бронзовым призером чемпионата страны. В 2005 году с «Шахтером» стал чемпионом страны. Также завоевал бронзовые медали в 2004, 2006, 2007 годах. Обладатель (2004) и финалист (2006) Кубка страны.

Все средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности BYSOL .

Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.



