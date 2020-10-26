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Петр Качуро: «Шансы на то, что БАТЭ будет чемпионом, большие»
27.10.2020 06:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист
«Конечно же следующая игра БАТЭ – «Шахтер» – очень непредсказуемое противостояние, но я думаю, что все-таки БАТЭ возьмет свои очки в этой игре. Шансы на то, что они будут чемпионами, большие. Конечно же, у БАТЭ последняя игра еще «Динамо» Минск, две серьезные игры у БАТЭ, но мое мнение, что БАТЭ все-таки добьется своего», – сказал Качуро в эфире «
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Белорусский специалист Петр Качуро считает, что БАТЭ является фаворитом чемпионата.
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