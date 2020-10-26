Петр Качуро: «Шансы на то, что БАТЭ будет чемпионом, большие»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист считает, что является фаворитом чемпионата.

«Конечно же следующая игра БАТЭ – «Шахтер» – очень непредсказуемое противостояние, но я думаю, что все-таки БАТЭ возьмет свои очки в этой игре. Шансы на то, что они будут чемпионами, большие. Конечно же, у БАТЭ последняя игра еще «Динамо» Минск, две серьезные игры у БАТЭ, но мое мнение, что БАТЭ все-таки добьется своего», – сказал Качуро в эфире « Беларусь 5 ».