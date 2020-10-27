Уволенная из сборной Беларуси тренер Петракова: «У нас в Беларуси такая ситуация – молчи и иди работай дальше. И это давным-давно. Молчать – это одно из условий контрактов»

Источник материала: Tribuna.com

Уволенная старший тренер женской сборной Беларуси Наталья Петракова в интервью Tribuna.com рассказала о поддержке после ее ухода из команды из-за подписи письма спортивной общественности.

– После вашего увольнения поступило много слов поддержки?

– В общем-то, хватает. Девочки пишут в смс, в электронных письмах, комментируют в прессе. Так как я еще работаю в РЦОРе на Филимонова, там ежедневно слышу слова поддержки, коллеги говорят, что понимают, что вся ситуация – это плохо. То есть такие банальные, спокойные вещи говорят и девушки-коллеги, и мужчины. А пишут девочки из сборной, но в основном те, кто по каким-то причинам либо сами не приезжают, либо те, кто работает за границей.

– А действующие игроки женской сборной пишут, поддерживают?

– Все там давно знали, что я и Костя Грибов подписали письмо, это обсуждалось, как и в любой сборной. Думаю, и в хоккейных сборных, и в футбольных тема событий в стране, инициатив спортсменов поднимается. Но ситуация, мне кажется, сложилась такая, что невозможно, когда тебя в школе учили десятки лет молчать, и сейчас учат молчать, вдруг стать демократичным, разговорчивым и предприимчивым. Это фактически невозможно. Я к этому очень спокойно отношусь. Понимаю, что все в душе переживают, видно по глазам спортсменок, что ситуация их тяготит, но вот говорить готовы, понятно, не все. Это касается и общества в целом, и спортсменов в частности. Причины у людей разные.

А так я вообще поражаюсь, что такое количество людей в Беларуси все-таки могут смело говорить, потому что очень долго из нас строили молчаливое общество. Причем даже не последние 26 лет, а начали еще до товарища Лукашенко.

– Но складывается такое впечатление, что никто из сборной за вас не заступается, никто не встает на вашу сторону.

– Так за меня и заступаться не надо :). Вообще, конечно, хотелось, чтобы произнесли что-то в мою поддержку, но еще до всех августовских событий нам дали понять, что мы – слабые винтики, которые в этой системе меняются очень быстро. Поэтому я и не ожидала, что кто-то за меня будет заступаться. Винтики так себя и ведут. Но я себя винтиком никогда не считала – ни в школе, ни в сборной. Считала базовой деталью, неким пазлом. А такие люди несут большую ответственность и позволяют себе больше. Вот и получается, что я себе сейчас позволяю больше, чем подавленный белорусский гражданин.

– Вы надеялись, что кто-то из девчонок, выступающих в сборной, встанет на вашу сторону, выскажется или в знак солидарности тоже уйдет из команды?

– Во-первых, аттестацию провели без девочек. На собрании были только тренерский штаб и товарищи из Минспорта. У девчонок не было возможности выразить свою позицию. Да и, в принципе, с нами тоже никто не разговаривал, нам чиновники просто озвучили свою позицию. Сказали, что со мной и Костей не будут продлевать контракты, а потом быстро перешли к обсуждению других вопросов.

В общем, у девчонок просто не было возможности как-то высказаться по этому поводу прямо на аттестации. Хотя сейчас есть шансы выразить свою точку зрения через прессу. Но молчание… Осуждать никого не буду, просто я делаю свои выводы.

– После собрания прошел не один день, но сборницы все равно молчат. Почему?

– У нас в Беларуси такая ситуация – молчи и иди работай дальше. И это давным-давно. Молчать – это одно из условий контрактов. Люди, безусловно, боятся потерять работу, свободу. Я никого не оправдываю, просто понимаю, почему люди не комментируют, – сказала Петракова.